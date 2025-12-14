Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

LH Mattle verspricht:

Tiroler Tafelsilber ist für Budgetsanierung tabu

Tirol
14.12.2025 11:00
Das Land Tirol wird seine Landesgesellschaften wie Hypo oder Tiwag nicht filetieren, stellt LH ...
Das Land Tirol wird seine Landesgesellschaften wie Hypo oder Tiwag nicht filetieren, stellt LH Mattle klar.(Bild: Christof Birbaumer)

Rund 35 Millionen Euro nur an Zinsen zahlt das Land Tirol jährlich für seinen insgesamt 1,3 Milliarden Euro hohen Schuldenberg. Das Land Tirol könnte diesen durch den Verkauf von Anteilen an Landesgesellschaften mühelos abtragen. Doch diesen Weg, den andere Bundesländer beschreiten, will Tirols LH Anton Mattle keinesfalls gehen. 

0 Kommentare

Rund 35 Millionen Euro nur an Zinsen zahlt das Land Tirol jährlich für seinen insgesamt 1,3 Milliarden Euro hohen Schuldenberg. Demgegenüber stehen riesige Sachwerte wie zum Beispiel die Landesgesellschaften Tiwag und Hypo Tirol. Deren Buchwerte betragen laut Vermögensrechnung 1,9 Milliarden bzw. 655 Millionen Euro – die realen Werte liegen noch ein Vielfaches höher. Oder die Tiroler Wohnbaukredite: Diese haben einen Wert von 2,7 Milliarden Euro.

Zitat Icon

Österreich hat ein Ausgaben-, kein Einnahmenproblem. Wir dürfen das Budget nicht mit Steuererhöhungen sanieren.

Tirols LH Anton Mattle 

Kurzfristiger Effekt, der teuer ist
Auch wenn das Land Tirol seine Schulden allein mit dem Erlös durch den Verkauf der Wohnbauförderung zweimal zurückbezahlen könnte, schließt LH Anton Mattle derartige Überlegungen kategorisch aus: „Ich halte nichts davon, unser Familiensilber zu verkaufen, um damit das Budget zu retten. Das ist ein kurzfristiger Effekt, der langfristig teuer zu stehen kommt. Ich kann versichern: Die Tiroler Wohnbauförderung bleibt zu 100 Prozent im Eigentum des Landes. Auch unsere Anteile an den Landesunternehmen werden wir nicht veräußern.“

Keine Steuern durch die Hintertür
Das Burgenland gehe einen anderen Weg. Dort würden zum Zweck der Budgetsanierung Landesbeteiligungen und Wohnbaudarlehen im Wert von 750 Mio. Euro verkauft. Mattle erteilt auch „Abgaben- oder Gebührenerhöhungen durch die Hintertür“ in Form des Wohnbauförderbeitrages eine klare Absage.

Lesen Sie auch:
Wer geht beim Schuldenabbau mit bestem Beispiel voran?
Das ist der Grund
Nur ein Bundesland macht keine neuen Schulden
16.11.2025
Wifo-Chef lobt
Tirol als Vorbild? „Staat hätte weniger Probleme“
06.12.2025

Zur Erklärung: Die Bundesländer legen einen Anteil an Löhnen und Gehältern fest. Wien plane eine Anhebung von derzeit 1 auf 1,5 Prozent aller Bruttolöhne, was zusätzlich 190 Mio. Euro in die Kassen spült.

Tirol macht keine neuen Schulden
In Tirol würde eine derartige Erhöhung 65 Mio. € zusätzlich bringen. „Das bedeutet aber höhere Steuern auf den Faktor Arbeit und eine zusätzliche Belastung der Bürgerinnen und Bürger“, kritisiert Mattle. Die öffentliche Hand dürfe auf Dauer nicht mehr ausgeben als sie einnimmt: „Deshalb bin ich trotz Gegenwind überzeugt, dass es richtig ist, dass Tirol das erste und einzige Bundesland ist, das keine neuen Schulden macht.“  

Porträt von Philipp Neuner
Philipp Neuner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Die Polizei riegelte alles ab und leitete eine Alarmfahndung ein. Der Schütze konnte aber ...
Schütze auf der Flucht
Schüsse an US-Universität: Zwei Tote, 9 Verletzte
Das Frachtschiff brannte lichterloh. Verletzt wurde aber den Angaben zufolge niemand.
Angriff auf Odessa
Russische Rakete traf türkisches Frachtschiff
Die Streckenmaut für den Brenner – hier die Mautstelle Schönberg – stieg von 66 auf 72 Euro.
Schnell noch kaufen
Asfinag-Mauttarife: Erhöhung um satte 9 Prozent?
US-Präsident Donald Trump und Jeffrey Epstein im Gespräch mit einer Frau
Mit jungen Frauen
Epstein-Affäre: Neue Fotos von Trump aufgetaucht
Greenpeace-Aktion
Aktivisten färben Platz um Triumphbogen orange ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Koralmbahn-Start: Feierlaune mit Schrecksekunde
162.327 mal gelesen
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
121.034 mal gelesen
Steiermark
„Schrecklich“: Große Trauer um Unfallopfer (18)
95.582 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die junge Frau hatte nach dem Zusammenstoß keine Chance – sie verstarb am Unfallort.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf