Tiroler Tafelsilber ist für Budgetsanierung tabu

Kurzfristiger Effekt, der teuer ist

Auch wenn das Land Tirol seine Schulden allein mit dem Erlös durch den Verkauf der Wohnbauförderung zweimal zurückbezahlen könnte, schließt LH Anton Mattle derartige Überlegungen kategorisch aus: „Ich halte nichts davon, unser Familiensilber zu verkaufen, um damit das Budget zu retten. Das ist ein kurzfristiger Effekt, der langfristig teuer zu stehen kommt. Ich kann versichern: Die Tiroler Wohnbauförderung bleibt zu 100 Prozent im Eigentum des Landes. Auch unsere Anteile an den Landesunternehmen werden wir nicht veräußern.“