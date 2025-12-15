„IT-Angestellter“ von Bank knöpft Frau 10.000 € ab

Die Medien warnen derzeit fast täglich vor ihnen. Die Rede ist von betrügerischen Anrufern, die sich als Mitarbeiter einer Bank ausgeben und ihren Opfern das Ersparte abknöpfen. Trotzdem fallen immer wieder Personen auf die fiese Masche herein. Nun traf es eine Tirolerin (81) in Innsbruck.
Zu dem Betrug kam es am vergangenen Freitag. Gegen 17 Uhr klingelte das Telefon der 81-Jährigen. Am anderen Ende der Leitung gab sich der Betrüger als IT-Angestellter der Bank aus. „Er behauptete gegenüber der Seniorin, dass ihr Konto angeblich gehackt worden sei und verleitete sie zu mehreren Überweisungen auf diverse Konten, um das rückgängig zu machen“, heißt es von den Ermittlern.
Der Frau entstand unterm Strich ein Schaden von etwas mehr als 10.000 Euro.
