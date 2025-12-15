„IT-Angestellter“ von Bank knöpft Frau 10.000 € ab

Zu dem Betrug kam es am vergangenen Freitag. Gegen 17 Uhr klingelte das Telefon der 81-Jährigen. Am anderen Ende der Leitung gab sich der Betrüger als IT-Angestellter der Bank aus. „Er behauptete gegenüber der Seniorin, dass ihr Konto angeblich gehackt worden sei und verleitete sie zu mehreren Überweisungen auf diverse Konten, um das rückgängig zu machen“, heißt es von den Ermittlern.