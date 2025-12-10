Fake-Bankmitarbeiterin brachte Mann um Erspartes

Leider haben sie derzeit leichtes Spiel. Die Rede ist von vermeintlichen Sicherheitsbeauftragten von Banken. Hinter diesen stecken lediglich dreiste Betrügerinnen und Betrüger, die ihre Opfer um das Ersparte bringen. In Landeck wurde ein Tiroler (58) zu einem dieser Opfer.
Angefangen hat der Betrug am vergangenen Sonntag. Wie die Polizei mitteilte, erhielt der 58-Jährige eine SMS samt Link, mit dem er angeblich seine ID erneuern sollte. Leider kam der Tiroler der Aufforderung nach, und öffnete diesen. Zwei Tage später läutete dann sein Smartphone.
Vermeintliche Sicherheitsbeauftragte manipulierte Opfer
Am anderen Ende der Leitung war eine Frau, die sich als Sicherheitsbeauftragte der Bank ausgab. „Dieser gelang es durch geschickte Manipulation, den 58-Jährigen zur Bestätigung von drei Überweisungen auf ausländische Konten zu verleiten.“
Dem Tiroler entstand letztlich ein Schaden von rund 5000 Euro.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.