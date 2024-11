Endgültiger Durchschlag beim Semmering-Basistunnel

„Ich möchte an diesem historischen Tag allen am Bau Beteiligten herzlich gratulieren, besonders den Mineuren. Nach zehn Jahren Tunnelvortrieb ist der letzte Meter geschafft und ein wichtiger Meilenstein erreicht“, freute sich ÖBB-Vorstandsvorsitzender Anreas Matthä. Noch dauert es allerdings, bis die ersten Züge durch den Tunnel fahren können. Erst 2030 ist die Inbetriebnahme geplant. In weniger als zwei Stunden geht es dann mit der Bahn von Wien nach Graz.