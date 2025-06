Semmering-Megatunnel startet in finale Bauphase

Dienstag, 10 Uhr vormittags: Zeit für einen Schichtwechsel im Rettungsstollen des Semmering-Basistunnels. Im November 2024 wurden die Vortriebe abgeschlossen – die Tunnel-Röhren zwischen der Steiermark und Niederösterreich sind also fertig gegraben. Aktuell laufen vor allem die Arbeiten an der Beton-Innenschale und an der Nothaltestelle im Fröschnitzgraben.