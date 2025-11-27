Vorteilswelt
Der Winter kann kommen

Steirische Straßen für Eis und Schnee gerüstet

Steiermark
27.11.2025 07:00
Der Straßenerhaltungsdienst ist bereit für die kalte Jahreszeit, die Salzlager sind gut gefüllt.
Der Straßenerhaltungsdienst ist bereit für die kalte Jahreszeit, die Salzlager sind gut gefüllt.(Bild: Land Steiermark)

Der Winter steht vor der Tür: Für den steirischen Straßenerhaltungsdienst ist das kein Problem. 220 Schneepflüge und Streufahrzeuge stehen parat. Der Salzverbrauch ist trotz wärmeren Wintern aber gleichbleibend.

In vielen Teilen der Steiermark hat es in den vergangenen Tagen geschneit, der Winter hat Einzug gehalten. Die Arbeit des Winterdienstes rückt nun wieder in den Fokus: „Wir sind schon mittendrin, den ersten Einsatz hatten wir dieses Jahr bereits am 2. Oktober“, sagt Gerhard Fürböck vom steirischen Straßenerhaltungsdienst (STED).

Insgesamt 220 Fahrzeuge wurden für den Winterdienst umgerüstet und stehen für den Einsatz bereit. Spätestens am 1. November müssen die Vorbereitungen des STED für die kalte Jahreszeit abgeschlossen sein: „Ab dann müssen alle Fahrzeuge einsatzfähig und alle Schulungen und Auffrischungen abgeschlossen sein.“

In der Steiermark gibt es insgesamt sieben Standorte von denen der Winterdienst ausrückt. An einem davon wird auch das Wetter genau beobachtet. „In den frühen Morgenstunden gibt es dann jeden Tag Kontrollfahrten, bei denen alle Straßen befahren werden und an kritischen Stellen Feuchtsalz gestreut wird, „, erklärt Fürböck. Weitere Streufahrten finden dann je nach Wetterlage statt.

Zitat Icon

Die letzten Winter waren eher schwach. Das Ende des Winterdienstes war heuer schon im Februar, das war ungewöhnlich.

Gerhard Fürböck, Straßenerhaltungsdienst

Der Salzverbrauch hat sich trotz der wärmeren Winter in der vergangenen Jahren kaum verringert. Merkbar sei allerdings, dass im Süden deutlich weniger Salz benötigt wird, dafür aber mehr auf Gebirgsstraßen. Bei ähnlichen Wetterverhältnissen wie in den letzten beiden Winterperioden kann man von einem Salzverbrauch von rund 20.000 Tonnen ausgehen.

Porträt von Michaela Holzinger
Michaela Holzinger
