Steirische Straßen für Eis und Schnee gerüstet

In der Steiermark gibt es insgesamt sieben Standorte von denen der Winterdienst ausrückt. An einem davon wird auch das Wetter genau beobachtet. „In den frühen Morgenstunden gibt es dann jeden Tag Kontrollfahrten, bei denen alle Straßen befahren werden und an kritischen Stellen Feuchtsalz gestreut wird, „, erklärt Fürböck. Weitere Streufahrten finden dann je nach Wetterlage statt.