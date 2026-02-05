Wirbel um Olympia-Schanze: „Ist traurig, dass …“

Und auch der Trainer der deutschen Skisprung-Damen, Heinz Kuttin, zeigt sich verärgert angesichts der Schanzen-Situation: „Es ist traurig, dass es bei den ersten Olympischen Spielen in Mitteleuropa wieder passiert ist. Ich hoffe, dass es jetzt halbwegs gut über die Bühne geht.“ Mal sehen, wie die ersten Sprünge ablaufen.