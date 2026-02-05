Wirbel um Olympia-Schanze: „Ist traurig, dass …“

Kurz vor dem Start der Olympischen Spiele sorgt die Skisprungschanze wieder für Ärger. Nachdem es am Rande der Testläufe im September zu mehreren Verletzungen gekommen war, haben die Veranstalter nachgebessert. Allerdings nicht ausreichend, wie einige finden.
Die schlechten Erinnerungen an die Tests im September in Predazzo, sind bei vielen noch im Hinterkopf, bevor am Donnerstag die ersten Trainings zu den Olympia-Bewerben stattfinden. Denn nicht nur ÖSV-Ass Eva Pinkelnig, sondern auch Kanadas Ex-Weltmeisterin Alexandria Loutitt und Japans Kombiniererin Haruka Kasai zogen sich damals einen Kreuzbandriss zu.
Die FIS sah sich zum Handeln gezwungen und veranlasste Anpassungen an den beiden Olympia-Schanzen. Ob diese geholfen haben, wird sich im Optimalfall am Donnerstag bei den ersten Trainingssprüngen zeigen.
Optimismus hält sich in Grenzen
Doch schon im Vorfeld ist die Stimmung nicht sonderlich gut. Einige Experten und Verantwortliche sind unsicher, ob die Anpassungen ausreichend waren. Der ehemalige Skisprung-Trainer Werner Schuster betont gegenüber „Eurosport“ etwa: „Unsere Erfahrung zeigt: Alles, was man hinterher begradigt, ist Flickwerk.“
Und auch der Trainer der deutschen Skisprung-Damen, Heinz Kuttin, zeigt sich verärgert angesichts der Schanzen-Situation: „Es ist traurig, dass es bei den ersten Olympischen Spielen in Mitteleuropa wieder passiert ist. Ich hoffe, dass es jetzt halbwegs gut über die Bühne geht.“ Mal sehen, wie die ersten Sprünge ablaufen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.