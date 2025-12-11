Erstklassiges Programm für Klassik-Liebhaber

Eisenstadt wird weltberühmt

Ein Highlight des Jahres ist das Europakonzert der Berliner Philharmoniker am 1. Mai im Haydnsaal. Unter der Leitung von Chefdirigent Kirill Petrenko und mit Gautier Capuçon als Solist am Violoncello erklingt ein Programm, das die musikalische Vielfalt Europas feiert. Das Konzert wird weltweit übertragen und setzt ein Zeichen für die kulturelle Bedeutung dieses historischen Ortes – dort, wo Joseph Haydn einst die Musikgeschichte mitprägte.