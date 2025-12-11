Vorteilswelt
Sagenhafte Klänge

Erstklassiges Programm für Klassik-Liebhaber

Burgenland
11.12.2025 16:00
Tenor Rolando Villazón wird beim Herbstgold-Festival das eine oder andere hohe C in den ...
Tenor Rolando Villazón wird beim Herbstgold-Festival das eine oder andere hohe C in den Haydnsaal schmettern.(Bild: Rudi Gigler)

Klangwelten im Schloss Esterházy: Im Konzertjahr 2026 werden zahlreiche Weltstars der Szene in Eisenstadt zu bewundern sein.

Schon bei der Programmpräsentation im Schloss Esterházy wurde klar, wohin die Reise im Musikjahr 2026 gehen wird: Kunst auf höchstem Niveau ist angesagt, ein Höhepunkt jagt den nächsten.

Der Startschuss in die Saison erfolgt am 17. Jänner mit dem Konzert zum Jahresbeginn mit Cellist Nicolas Altstaedt. Im März rückt mit dem Festival „quartetto plus“ und Formationen wie dem Isidore String Quartett oder Opus 13 die Kammermusik in den Mittelpunkt.

Eisenstadt wird weltberühmt
Ein Highlight des Jahres ist das Europakonzert der Berliner Philharmoniker am 1. Mai im Haydnsaal. Unter der Leitung von Chefdirigent Kirill Petrenko und mit Gautier Capuçon als Solist am Violoncello erklingt ein Programm, das die musikalische Vielfalt Europas feiert. Das Konzert wird weltweit übertragen und setzt ein Zeichen für die kulturelle Bedeutung dieses historischen Ortes – dort, wo Joseph Haydn einst die Musikgeschichte mitprägte.

Mit großer Vorfreude verfolgten die Gäste die Programmpräsentation durch Generalintendant Rico ...
Mit großer Vorfreude verfolgten die Gäste die Programmpräsentation durch Generalintendant Rico Gulda im Schloss Esterházy.(Bild: wearegiving)

Von 16. bis 26. 9. werden beim Herbstgold-Festival große Orchestermomente und kammermusikalische Kostbarkeiten vereint. Weltstars wie Rolando Villazón, Gabriela Montero, Ian Bostridge, Pablo Ferrández und Alexander Malofeev treten auf. Es gastieren das Chamber Orchestra of Europe, die Bamberger Symphoniker und das Jerusalem Symphony Orchestra.

Info & Programm: www.esterhazy.at
Karten: tickets@panevent.at

Burgenland
