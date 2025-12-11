Fitness für alle großen und kleinen Papiertiger

Man wandert von einer Überraschung zur nächsten. Fasziniert von der Vielfalt und den unmöglichen Möglichkeiten des Mediums. Man schaut durchs Fernglas auf einen alten Plan von Paris, bringt Eadweard Muybridges Pferde zum Fliegen, legt sich unter den Sternenhimmel Anselm Kiefers und klappt sich Peter Flötters Vexierbild von 1538 so zurecht, bis man den Bauer darauf seine Notdurft verrichten sieht. Spaß, Erkenntnis, Wissensvermittlung, bestens aufbereitet, in toller Raumgestaltung – dazu ein besonders prachtvoller Katalog. So geht Ausstellung!