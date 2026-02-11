Täglich Schussverletzungen trotz Waffenruhe

Die gelernte Laborspezialistin hat viel Erfahrung mit Auslandseinsätzen (etwa im Südsudan und im Jemen) – drei wird sie in Gaza absolvieren. Das „kollektive Trauma“ mache diesen Aufenthalt jedoch zu einem der schwierigsten. „Ich bin an der Stelle, wo ich sein möchte“, sagt die 37-Jährige, „aber am schönsten wäre es, wenn es diese Stelle nicht mehr bräuchte.“