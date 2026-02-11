Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Österreicherin in Gaza

Täglich Schussverletzungen trotz Waffenruhe

Ausland
11.02.2026 13:27
Die Niederösterreicherin Angelique Lung ist zum wiederholten Male in Gaza im Einsatz.
Die Niederösterreicherin Angelique Lung ist zum wiederholten Male in Gaza im Einsatz.(Bild: Österreichisches Rotes Kreuz)
Porträt von Fanny Gasser
Von Fanny Gasser

Angelique Lung rettet in einem Feldspital in Rafah Menschenleben. Obwohl aktuell Waffenruhe herrscht, bekommt sie täglich Schussverletzungen zu sehen. „Eine der größten Schwierigkeiten für uns ist die Triage“, sagt die Niederösterreicherin.

0 Kommentare

Regen, Überschwemmungen und Temperaturstürze: Im Gazastreifen ist Winter eingekehrt. Den Menschen fehlt es an Kleidung, Strom, Wasser und Essen. Mittendrin, in der humanitären Ausnahmesituation, befindet sich Angelique Lung. Die 37-jährige Niederösterreicherin arbeitet für das Internationale Komitee des Roten Kreuz in einem Feldspital in Rafah und sagt: „Die Menschen kämpfen hier täglich ums Überleben, auch meine Kollegen und ich sind permanent in Gefahr.“

Obwohl seit Oktober 2025 Waffenruhe herrscht, werden weiterhin Patienten mit Schussverletzungen eingeliefert – unter anderem wegen Querschlägern, also fehlgeleiteten Geschossen. „Eine der größten Schwierigkeiten für uns ist die Triage“, erzählt Lung. Also die Reihung der Patienten nach Dringlichkeit. Teils würden sich chaotische Szenen abspielen. Operieren können nicht mehr viele Spitäler, der Großteil der Infrastruktur wurde zerstört.

Lungs Alltag besteht vor allem aus administrativen Tätigkeiten. Sie nimmt Lieferungen entgegen, verteilt Medikamente und Essen und hilft im Labor mit. Vor Ort betreibt das Rote Kreuz zudem eine Wasseraufbereitungsanlage, von der jeder Tropfen gebraucht werden kann. Es fehlen weiterhin Hilfsgüter, der Grenzübergang wurde Anfang Februar nur teilweise geöffnet.

Lesen Sie auch:
Karim El-Gawhary könnte ab Juni 2026 nicht mehr für den ORF arbeiten.
Korrespondent in Kairo
Ex-ORF-Journalisten fordern Verbleib El-Gawharys
11.02.2026

Die gelernte Laborspezialistin hat viel Erfahrung mit Auslandseinsätzen (etwa im Südsudan und im Jemen) – drei wird sie in Gaza absolvieren. Das „kollektive Trauma“ mache diesen Aufenthalt jedoch zu einem der schwierigsten. „Ich bin an der Stelle, wo ich sein möchte“, sagt die 37-Jährige, „aber am schönsten wäre es, wenn es diese Stelle nicht mehr bräuchte.“

Es werden nach wie vor dringend Spenden gebraucht. Infos unter: https://wir.roteskreuz.at/nothilfe-gaza 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf