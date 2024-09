Magna Powertrain muss 200 Mitarbeiter kündigen

„Vernichtung des Wirtschaftsstandortes durch ÖVP und Grüne“

Schuld ist die schwächelnde Wirtschaft und das wenig erfolgreiche Geschäft mit E-Autos. So hätten in Lannach Motoren für Fisker hergestellt werden sollen, die E-Auto-Firma schlitterte aber daraufhin in eine Pleite. Motoren für den Elektro-G werden dort allerdings weiterhin produziert.