Detail-Änderung soll den Umstieg erleichtern

Verbesserungen für das Waldviertel

Auf der Linie 762 von Waidhofen an der Thaya nach Kautzen wird der Kurs 111 über Lexnitz-Ort geführt, sodass Schüler von Waidhofen eine direkte Anbindung nach der 6. Schulstunde haben. Durch die Übernahme einer Leerfahrt in den Linienbetrieb entfällt für Schüler, die nach Dobersberg fahren, auf der Linie 763 (Dobersberg – Reinolz – Waldkirchen) morgens ein Umstieg in Waldkirchen inklusive Wartezeit. Zudem gibt es für Mädchen und Burschen durch eine Umstellung nach der fünften Stunde eine direkte Anbindung in die Orte der Gemeinde Waldkirchen.