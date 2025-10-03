„leopoldi“-Busse im Land unterwegs

Die „Einsatzbilanz“ der Busflotte kann sich sehen lassen: 2024 wurden mehr als 45 Millionen im Regionalbus- und 142.000 im Bedarfsverkehr befördert. 1500 Busse sind Tag für Tag in weiten Land unterwegs, pro Jahr werden insgesamt 65 Millionen Kilometer zurückgelegt. Landbauer abschließend: „Die Menschen müssen sich auf den Fahrplan verlassen können und das Angebot muss halten, was es verspricht. Dafür arbeiten wir rund um die Uhr.“