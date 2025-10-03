„leopoldi“-Busse im Land unterwegs

1500 Fahrzeuge um Regionalbus- und Bedarfsverkehr sind nun unter einer Marke unterwegs. Verkehrslandesrat Udo Landbauer: „Wir arbeiten auch rund um die Uhr daran, dass man sich auf den Fahrplan verlassen kann!“
Für die Planung, Bestellung und Abwicklung der niederösterreichischen Regionalbus- und Bedarfsverkehre ist die NÖVOG seit knapp einem Jahr zuständig. Nun wird das auch mit einer Dachmarke sichtbar. 578 Regionalbuslinien und die 14 bedarfsgesteuerten Verkehre in 55 Gemeinden treten damit gemeinsam auf.
Sicheres Mobilitätsnetz
„Mit leopoldi schaffen wir eine neue Dachmarke für den Regionalbus- und Bedarfsverkehr. Benannt nach unserem Landespatron, dem Heiligen Leopold, steht sie für ein sicheres und stabiles Mobilitätsnetz, in dem Schüler, Pendler und Familien Tag für Tag verlässlich von A nach B befördert werden“, erklärt dazu Niederösterreichs Verkehrslandesrat und Landesvize Udo Landbauer.
Die „Einsatzbilanz“ der Busflotte kann sich sehen lassen: 2024 wurden mehr als 45 Millionen im Regionalbus- und 142.000 im Bedarfsverkehr befördert. 1500 Busse sind Tag für Tag in weiten Land unterwegs, pro Jahr werden insgesamt 65 Millionen Kilometer zurückgelegt. Landbauer abschließend: „Die Menschen müssen sich auf den Fahrplan verlassen können und das Angebot muss halten, was es verspricht. Dafür arbeiten wir rund um die Uhr.“
