Nach wilder Krampus-Party Vandalen ausgeforscht

Wild bzw. höllisch ging es vergangenes Wochenende in Brixen im Thale im Tiroler Unterland zu, wie die „Krone“ berichtete. Vandalen, Schläger und auch Grapscher sorgten für Polizeieinsätze bei Krampus-Partys. Zumindest die Vandalen wurden nun ausgeforscht.
Von fünf verschiedenen Vorfällen hatte die Exekutive am Sonntag berichtet. Wegen Schlägereien, einem Grapscher und mehreren Vandalen hatten die Beamten am Samstagabend und in der Nacht auf Sonntag alle Hände voll zu tun. Unter anderem wurden entlang der Dorfstraße in Brixen auch mehrere Straßenleitpflöcke ausgerissen und Blumenerde verschüttet.
Weitere Ermittlungen im Gange
Diesbezüglich konnte die Exekutive nun einen Erfolg vermelden. Vier Einheimische im Alter zwischen 18 und 23 Jahren konnten die Ermittler als Verdächtige ausforschen. Weitere Erhebungen zu der höllischen Nacht sind noch im Gange, heißt es.
