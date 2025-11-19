Nach wilder Krampus-Party Vandalen ausgeforscht

Von fünf verschiedenen Vorfällen hatte die Exekutive am Sonntag berichtet. Wegen Schlägereien, einem Grapscher und mehreren Vandalen hatten die Beamten am Samstagabend und in der Nacht auf Sonntag alle Hände voll zu tun. Unter anderem wurden entlang der Dorfstraße in Brixen auch mehrere Straßenleitpflöcke ausgerissen und Blumenerde verschüttet.