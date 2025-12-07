Gurktaler Traditionsfirma löst Bäcker-Dynastie ab

Stammhaus soll nur zehn Tage schließen

Darum macht der Enkelsohn der Taumberger-Dynastie Schluss. „Es wird bei uns aber weitergehen“, verkündet Christopher. „Die Brüder Hannes und Martin Stocklauser, die den Betrieb im Gurktal schon in fünfter Generation führen, übernehmen. Es ist wie bei uns ein traditioneller Familienbetrieb. Sie haben auch schon unser Geschäft in der Bahnhofstraße übernommen. Hannes will unser Geschäft nur zehn Tage zusperren. Dann geht es weiter.“ Es wird ein Traditionsbetrieb bleiben. Die Klagenfurter sind dort auch künftig willkommen.