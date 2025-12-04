Anna fährt für Alonso gegen Wolff und Berger

Jedes Training wie ein Rennen

Mit denen sich Anna regelmäßig auf Strecken in Italien misst, wo auch die meisten Rennen steigen. „Wir trainieren zwar oft in Bruck, aber sind fast jedes Wochenende in Italien – da herrscht so eine Dichte, jedes Training ist wie ein Rennen“, weiß Papa Dominic. Trotzdem kommt auch das Lernen nicht zu kurz. „Ihre Schule und die Bildungsdirektion unterstützen uns sehr. Anna hat auch ausschließlich Einser und Zweier. An der Rennstrecke sitzt sie im Zelt und macht ihre Aufgaben.“