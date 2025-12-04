Anna fährt für Alonso gegen Wolff und Berger

Mit erst neun Jahren nimmt es Kart-Pilotin Anna Makolm mit großen Namen auf – und in Bahrain mit den Besten der Welt: Die Eggendorferin startet dort ins Weltfinale der Rotax-Challenge.
Begonnen hat alles mit ein paar Eimern. Aufgestellt am Firmengelände der Familie. Die haben Anna Makolm als Streckenbegrenzung gedient, als sie in ihrem ersten Kart Runden drehte. Und zwar schon im zarten Alter von drei Jahren. Sechs Jahre später ist das Mädchen aus Eggendorf am Wagram Meisterin in der „Micro-Klasse“ der Rotax Max Challenge Austria – und fährt für das Team von Formel-1-Star Fernando Alonso. Beim Rotax-Weltfinale in Barain fährt sie derzeit aber für Österreich.
Papa Dominic Makolm ist selbst Motorsportler und Gründer eines eigenen Rennteams mit Formel-Autos: „Ich hab mit einem historischen Ford Escort begonnen, da war Anna als Baby schon mit bei den Rennen. Sie hat das quasi schon in die Wiege gelegt bekommen.“ Heute fährt sie gegen andere Nachwuchs-Rennfahrer, die ebenfalls Benzin im Blut haben – wie die Namen schon verraten: Johann Berger, Daniel Häkkinen und Jack Wolff. Die Söhne von Gerhard, Mika und Toto.
Jedes Training wie ein Rennen
Mit denen sich Anna regelmäßig auf Strecken in Italien misst, wo auch die meisten Rennen steigen. „Wir trainieren zwar oft in Bruck, aber sind fast jedes Wochenende in Italien – da herrscht so eine Dichte, jedes Training ist wie ein Rennen“, weiß Papa Dominic. Trotzdem kommt auch das Lernen nicht zu kurz. „Ihre Schule und die Bildungsdirektion unterstützen uns sehr. Anna hat auch ausschließlich Einser und Zweier. An der Rennstrecke sitzt sie im Zelt und macht ihre Aufgaben.“
Eine eigene Aufgabe ist auch das Große Finale in Bahrain, wo diese Woche die besten Kart-Fahrer der Welt aufeinandertreffen – im ersten Training hat sie diese als Elfte schon mal gut erledigt.
