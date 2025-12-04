Vorteilswelt
Pistenspaß in NÖ

Schwungvoller Start in die blau-gelbe Skisaison

Niederösterreich
04.12.2025 05:55
„Start frei“ heißt es jetzt in vielen heimischen Winter- sportregionen für die Pistenraupen.
„Start frei“ heißt es jetzt in vielen heimischen Winter- sportregionen für die Pistenraupen.(Bild: Florian Hahn/Ötscherlifte Lackenhof)

Zwölf Seilbahnbetriebe und 36 Skilifte nehmen in Niederösterreich nun Fahrt auf. Für Wintersportler stehen vorerst 77 Pistenkilometer bereit.

Für Skifahrer eine „g‘führige“ Nachricht: Die Skigebiete in Niederösterreich konnten die Schneekanonen in den vergangenen Wochen perfekt nutzen. Das bringt einen frühen Beginn der Wintersaison: Die Semmering-Hirschenkogel Bergbahnen und das Familienskigebiet Maiszinken in Lunz am See bieten bereits seit 28. November 2025 perfekte Pistenverhältnisse. Zusätzlich haben auch die Ötscherlifte Lackenhof sogenannte „Pre-Openings“ vor den ursprünglich geplanten Startterminen durchgeführt. Insgesamt konnten so bereits 4900 Gasteintritte verzeichnet werden.

Pre-Openings lockten Pistenfans an
Die winterlichen Verhältnisse steigern die Vorfreude von Groß bis Klein spürbar im ganzen Bundesland. Vor allem die mittlerweile 14.000 stolzen Besitzerinnen eines NÖ Bergerlebnispasses, ein großer Anteil davon Kinder, konnten und können die ersten Schwünge auf der Piste kaum erwarten. „Das hat der Erfolg des Pre-Openings bei den Ötscherliften Lackenhof gezeigt. Rund 80 Prozent der 1300 Gäste waren mit Saisonkarte unterwegs“, erklärt die für Tourismus zuständige Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Winter- und Schneeschuhwandern
Und der Spaß im Schnee geht weiter: Am kommenden Wochenende werden bereits elf Skigebiete mit 36 Aufstiegshilfen und 77 Pistenkilometern in Betrieb sein. Zusätzlich befördert die Rax-Seilbahn Winter- und Schneeschuhwanderer auf den Gipfel.

Wo man schon carven kann
Konkret beginnt bereits am Freitag die reguläre Wintersaison der Skigebiete in Niederösterreich. Ab diesem Tag bieten die Semmering Hirschenkogel Bergbahnen täglich Tagesbetrieb (auch der Semmering Happylift), zusätzlich jeweils von Donnerstag bis Samstag auch Nachtbetrieb.

Vom Hirschenkogl bis zum Ötscher
„Am Hischenkogl herrschen hervorragende Bedingungen, beinahe alle Pisten sind bereits befahrbar, sieben von acht Aufstiegshilfen sind in Betrieb. Morgen startet auch die Wexl Arena St. Corona am Wechsel mit allen Anlagen und dem gesamten Familienskiland“, erklärt Markus Redl, Geschäftsführer der landeseigenen ecoplus Alpin, die Saison offiziell für eröffnet. Die Gemeindealpe Mitterbach geht dann übermorgen, Samstag, in Teilbetrieb. Die Annaberger Lifte sind schon morgen und die Erlebnisalm Mönichkirchen sowie die Ötscherlifte Lackenhof ab Samstag in Teilbetrieb.

Redl, Mikl-Leitner und NÖ-Werber Michael Duscher: „Das Interesse am Berg-Erlebnispass ist ...
Redl, Mikl-Leitner und NÖ-Werber Michael Duscher: „Das Interesse am Berg-Erlebnispass ist erfreulich groß.“(Bild: Attila Molnar)

Auch für die kleineren Wintersportgebiete in Niederösterreich sind die aktuellen Wetterverhältnisse ideal: Die Skiarena Jauerling startet morgen mit dem Nachtbetrieb. Am Tag darauf geht es bei den Arraliften Harmannschlag sowie mit dem Schlepplift am Feistritzsattel los. Und wenn es kalt bleibt, wird es bald grünes Licht für weitere Pistenkilometer geben...

Lukas Lusetzky
Niederösterreich

