Schwungvoller Start in die blau-gelbe Skisaison

Vom Hirschenkogl bis zum Ötscher

„Am Hischenkogl herrschen hervorragende Bedingungen, beinahe alle Pisten sind bereits befahrbar, sieben von acht Aufstiegshilfen sind in Betrieb. Morgen startet auch die Wexl Arena St. Corona am Wechsel mit allen Anlagen und dem gesamten Familienskiland“, erklärt Markus Redl, Geschäftsführer der landeseigenen ecoplus Alpin, die Saison offiziell für eröffnet. Die Gemeindealpe Mitterbach geht dann übermorgen, Samstag, in Teilbetrieb. Die Annaberger Lifte sind schon morgen und die Erlebnisalm Mönichkirchen sowie die Ötscherlifte Lackenhof ab Samstag in Teilbetrieb.