Wie man Mädchen für das runde Leder begeistert

Fußball ist für alle da

Dass die Mädchen in Brunn am Gebirge Freude am Fußball gewonnen haben, sieht man. Das bestätigt auch Schuldirektorin Margot Baier: „Die Mädchen erleben, wie viel Spaß Bewegung mach und dass Fußball wirklich ein Sport für alle ist.“ Und Emilia (6) bringt es zum Schluss auf den Punkt: „Ich will jetzt jeden Tag Fußball spielen!“