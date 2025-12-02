Wie man Mädchen für das runde Leder begeistert

Ob da die künftigen Starkickerinnen, die Österreich in der Champions League vertreten werden, ihre ersten Gehversuche mit dem Ball am Fuß unternehmen? Möglich. Eines ist aber gewiss: Lust auf Fußball haben die Mädchen der Volksschule in Brunn am Gebirge jetzt auf alle Fälle.
Anpfiff in der Volksschule Wienerstraße in Brunn am Gebirge, Bezirk Mödling: Mit Lena Ambrosi und Nicole Prokop, beide im heimischen Frauenfußball keine Unbekannten, jagen im Turnsaal Mädchen dem runden Leder nach – „Girls for Goals“ macht hier Station. Spielerisch werden im Rahmen dieser Aktion Schülerinnen Freude an Bewegung im allgemeinen und der Fußballsport im besonderen näher gebracht.
Auf zum Schnuppertraining
Mit viel Fingerspitzengefühl animieren die beiden Kickerinnen auch die schüchternsten Teilnehmerinnen zum Mitmachen. Mit Erfolg, Sportland NÖ und der NÖ Fußballverband verzeichnen einen deutlichen Aufschwung beim Mädchenfußball: „Das Interesse wächst ständig“, so Projektleiterin Ambrosi. Für die Schülerinnen gibt es Lob für jeden gelungenen Pass, sportliche Sachpreise sowie ein kostenloses Schnuppertraining bei einem niederösterreichischen Fußballverein.
Fußball ist für alle da
Dass die Mädchen in Brunn am Gebirge Freude am Fußball gewonnen haben, sieht man. Das bestätigt auch Schuldirektorin Margot Baier: „Die Mädchen erleben, wie viel Spaß Bewegung mach und dass Fußball wirklich ein Sport für alle ist.“ Und Emilia (6) bringt es zum Schluss auf den Punkt: „Ich will jetzt jeden Tag Fußball spielen!“
