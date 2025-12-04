Toni Polster, Andi Herzog & Dr. Bohl als Nikolaus

Wenn Fußballlegenden wie Toni Polster, Andi Herzog und Publikumsliebling Dr. Bohl plötzlich als Helfer des Nikolaus auftreten, wird aus einer einfachen Aktion ein ganz besonderer Moment. Schwer bepackt, mit roten Mänteln und einem warmherzigen Lächeln erzählen sie bei krone.tv, wie die drei Promis Kinder und Familien überraschen. Drei große Namen, eine große Mission: Freude schenken.