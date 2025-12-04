Auf steirische Wirtschaft wartet ein rauer Winter

Mehrheit der Firmen will Personal abbauen

Die eigene Geschäftslage wird – wie in den meisten Konjunkturbarometern – etwas besser beurteilt als die Gesamtlage, dennoch sind bei einer Mehrheit der Betriebe Umsatz (Saldo -4,1) und Auftragslage (Saldo -12,3) rückläufig. Bei den Investitionen herrscht weiterhin Zurückhaltung – zudem werden in der Regel nur Ersatz-, keine Neuinvestitionen umgesetzt. Auch die Entwicklung am Arbeitsmarkt wird überwiegend negativ gesehen, bei 31 Prozent der Firmen wurde Personal abgebaut. Und jeder dritte Unternehmer erwartet, 2026 den Mitarbeiterstand zu reduzieren!