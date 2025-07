Steirische Unternehmen haben zwiespältige Gefühle

Das ist zumindest schon weniger unerfreulich als in den vergangenen drei Jahren während der längsten Rezession der Nachkriegsgeschichte, betonen WKO-Präsident Josef Herk und Direktor Karl-Heinz Dernoscheg bei der Präsentation der Selbsteinschätzung der steirischen Wirtschaftstreibenden am Donnerstag. 757 Unternehmen haben an der Umfrage teilgenommen und Fragen zur Entwicklung der vergangenen zwölf Monate, zum Ist-Stand und zu Zukunftsaussichten beantwortet.