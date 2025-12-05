Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Direkte Konkurrenz

Können die Bregenzer jetzt bei Rapid II nachlegen?

Vorarlberg
05.12.2025 09:55
Das erste Saisonduell im vergangenen August endete mit einem 1:1-Unentschieden.
Das erste Saisonduell im vergangenen August endete mit einem 1:1-Unentschieden.(Bild: GEPA)

SW Bregenz steht bei Rapids Fohlen vor einem Duell mit einem direkten Konkurrenten um den ersten Nichtabstiegsplatz in Liga zwei. Zuletzt tankten die Festspielstädter erstmals Selbstvertrauen mit einem Sieg. Jetzt heißt es, diesen deutlichen Aufwärtstrend nicht gleich wieder zu verlieren.

0 Kommentare

Mit dem Sieg gegen die Vienna in der letzten Runde haben die Bregenzer nun in dieser Saison endlich etwas vorzuweisen. Die Frage ist nur, ob der erste Dreier eine Eintagsfliege war, oder ob die Festspielstädter jetzt im nächsten wichtigen Spiel gleich nachlegen können. „Wie viel Schwung der Sieg gebracht hat, werden wir gegen Rapid sehen“, fragt sich auch SW-Coach Andy Heraf vor dem Duell mit den jungen Hütteldorfern. Die fast genauso holprig unterwegs sind wie der Ländle-Klub, aber zumindest schon dreimal siegten. „Unterschätzen werden wir sicher niemanden, können wir ja gar nicht“, meint Heraf, „aber es muss schon unser Ziel sein, mit drei Punkten wieder nach Bregenz zurückzukehren.“

Lesen Sie auch:
Der Jubel bei den Bregenzern war groß.
3:0 gegen Vienna
SW Bregenz feiert ersten Ligasieg nach 247 Tagen
30.11.2025

Weiter Druck abbauen
Und so vielleicht doch noch vor der Winterpause wichtige Schritte für das Frühjahr zu machen, denn da zählt jeder Punkt – vor allem gegen direkte Konkurrenten. Außerdem wären die Voraussetzungen mit einer doppelten Portion Selbstvertrauen auch im letzten Spiel vor der Pause gegen Tabellenführer St. Pölten – auf das sich in Bregenz niemand besonders freut – etwas andere.

Gegen Rapid II hat Heraf kaum Gründe, die siegreiche Elf zu verändern. Einzig Innenverteidiger Saidu Bangura kehrt nach Gelbsperre zurück und könnte wieder in der Startelf stehen.

Porträt von Dominik Omerzell
Dominik Omerzell
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
-1° / 2°
Symbol Schneeregen
Bludenz
-0° / 3°
Symbol stark bewölkt
Dornbirn
1° / 4°
Symbol leichter Regen
Feldkirch
0° / 4°
Symbol bedeckt

krone.tv

Derzeit in Testphase
China: Hier regelt „RoboCop“ Verkehr auf Kreuzung
Von links: EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger
Ukraine-Krieg
OSZE-Ministerrat will Waffenstillstand überwachen
Danylo K. (kl. Bild) starb im Auto seines Vaters am Marlen-Haushofer-Weg.
Schockierende Details
Darum wurde Danylo K. (21) gefoltert und verbrannt
Vor der Verhandlung am Landesgericht Feldkirch würdigten sich die einst befreundeten Damen ...
Prügelei um 100 Euro
Eskalierter Damenabend bringt „Furien“ vor Gericht
Keine Annäherung zwischen der russischen (rechts) und der US-amerikanischen Seite
Stundenlanges Treffen
„Frieden in der Ukraine nicht näher gekommen“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
258.881 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Innenpolitik
Das kommt ab 2026 auf Raucher in Österreich zu
140.274 mal gelesen
Am Dienstag hat sich der Finanzausschuss des Nationalrats mit den geplanten Änderungen beim ...
Oberösterreich
Dieses Traditionsgasthaus braucht einen neuen Wirt
134.779 mal gelesen
Damit die Küche im Traditionswirthaus am Pöstlingberg nicht länger als nötig kalt bleibt, hält ...
Mehr Vorarlberg
Direkte Konkurrenz
Können die Bregenzer jetzt bei Rapid II nachlegen?
Tankbetrug und Co.
Duo lieferte Straftaten am laufenden Band
Quali geschafft
ÖSV-Dame gibt in St. Moritz ihr Renncomeback
Krone Plus Logo
„Keine Frage!“
Haben Sie das Nichtstun auch schon verlernt?
Arbeiter getötet
Hubschrauber aus Vorarlberg in Italien abgestürzt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf