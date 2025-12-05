Können die Bregenzer jetzt bei Rapid II nachlegen?

Mit dem Sieg gegen die Vienna in der letzten Runde haben die Bregenzer nun in dieser Saison endlich etwas vorzuweisen. Die Frage ist nur, ob der erste Dreier eine Eintagsfliege war, oder ob die Festspielstädter jetzt im nächsten wichtigen Spiel gleich nachlegen können. „Wie viel Schwung der Sieg gebracht hat, werden wir gegen Rapid sehen“, fragt sich auch SW-Coach Andy Heraf vor dem Duell mit den jungen Hütteldorfern. Die fast genauso holprig unterwegs sind wie der Ländle-Klub, aber zumindest schon dreimal siegten. „Unterschätzen werden wir sicher niemanden, können wir ja gar nicht“, meint Heraf, „aber es muss schon unser Ziel sein, mit drei Punkten wieder nach Bregenz zurückzukehren.“