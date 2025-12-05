Können die Bregenzer jetzt bei Rapid II nachlegen?

SW Bregenz steht bei Rapids Fohlen vor einem Duell mit einem direkten Konkurrenten um den ersten Nichtabstiegsplatz in Liga zwei. Zuletzt tankten die Festspielstädter erstmals Selbstvertrauen mit einem Sieg. Jetzt heißt es, diesen deutlichen Aufwärtstrend nicht gleich wieder zu verlieren.
Mit dem Sieg gegen die Vienna in der letzten Runde haben die Bregenzer nun in dieser Saison endlich etwas vorzuweisen. Die Frage ist nur, ob der erste Dreier eine Eintagsfliege war, oder ob die Festspielstädter jetzt im nächsten wichtigen Spiel gleich nachlegen können. „Wie viel Schwung der Sieg gebracht hat, werden wir gegen Rapid sehen“, fragt sich auch SW-Coach Andy Heraf vor dem Duell mit den jungen Hütteldorfern. Die fast genauso holprig unterwegs sind wie der Ländle-Klub, aber zumindest schon dreimal siegten. „Unterschätzen werden wir sicher niemanden, können wir ja gar nicht“, meint Heraf, „aber es muss schon unser Ziel sein, mit drei Punkten wieder nach Bregenz zurückzukehren.“
Weiter Druck abbauen
Und so vielleicht doch noch vor der Winterpause wichtige Schritte für das Frühjahr zu machen, denn da zählt jeder Punkt – vor allem gegen direkte Konkurrenten. Außerdem wären die Voraussetzungen mit einer doppelten Portion Selbstvertrauen auch im letzten Spiel vor der Pause gegen Tabellenführer St. Pölten – auf das sich in Bregenz niemand besonders freut – etwas andere.
Gegen Rapid II hat Heraf kaum Gründe, die siegreiche Elf zu verändern. Einzig Innenverteidiger Saidu Bangura kehrt nach Gelbsperre zurück und könnte wieder in der Startelf stehen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.