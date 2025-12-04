Regierung hält an Relikt aus grauer Vorzeit fest

Sehr zum Unmut der SPÖ lehnten die Abgeordneten der ÖVP und FPÖ den Antrag der Roten zur Abschaffung der Hand- und Zugdienste ab. Damit blockiere die schwarz-blaue Mehrheit eine überfällige Modernisierung und halte an einer Regelung fest, mit der eine Gemeinde ihre Bürgerinnen und Bürger noch immer zu unentgeltlichen Arbeitsdiensten oder Ersatzabgaben verpflichten könnten, empörten sich die Sozialdemokraten.