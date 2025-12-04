Mit viel Schnee in die neue Wintersaison

Im kommenden Jahr wird dann die alte „Fredabahn“ am Grasjoch ausgetauscht werden. Die Skigebiets-Verantwortlichen haben in Sölden einen gebrauchten Sessellift erworben, der pünktlich zur Ski- und Snowboardcross-WM im Jahr 2027 den Betrieb aufnehmen soll. Sechs Bewerbe werden dann am Grasjoch über die Bühne gehen. „Im Moment läuft noch das Genehmigungsverfahren“, erklärt Ettenberger. Noch nicht ganz auf Schiene sind die Planungen für einen Speicherteich im Bereich Valisera. „Das Projekt im Bereich ,Mahd’ ist nicht UVP-pflichtig. Die Planungen bezüglich Lage und Größe sind im Gange. Danach kann ein Kosten- und Zeitplan erstellt werden.“