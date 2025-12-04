Austria-Profi flog für Fingerabdruck um die Welt

Mit fünf Treffern ist Jack Lahne der erfolgreichste Saisontorschütze bei Zweitligist Austria Lustenau. Das blieb auch Moses Sichone, seit einem Monat Trainer der Nationalmannschaft von Sambia, nicht verborgen. Der ehemalige Spieler des 1. FC Köln berief den 24-jährigen schwedisch-sambischen Doppelstaatsbürger in den Kader ein, wo der schnelle Flügelflitzer bei seinem Debüt Mitte November im Testspiel gegen Angola prompt traf. Lahne erzielte bei der 2:3-Niederlage den Treffer zum 1:1 und beeindruckte dabei seinen Trainer. „Er ist ehrgeizig, torgefährlich und hat eine tolle Moral“, so das Urteil des Coaches. Nun soll der „Lustenauer“ auch im Afrika-Cup für Sambia spielen, der am 21. Dezember in Marokko startet. Sambia trifft dort auf den Gastgeber sowie auf Mali und die Komoren.