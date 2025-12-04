Vorteilswelt
Für das Nationalteam

Austria-Profi flog für Fingerabdruck um die Welt

Vorarlberg
04.12.2025 17:25
Jack Lahne ist nun auch auf internationaler Bühne unterwegs.
Jack Lahne ist nun auch auf internationaler Bühne unterwegs.(Bild: GEPA)

Austria Lustenau-Stürmer Jack Lahne nahm eine Odyssee auf sich, um weiterhin für das Nationalteam von Sambia spielen zu dürfen – 14.000 Kilometer reiste der 24-Jährige für den Fingerabdruck in seinem neuen Pass. Und verpasste dabei auch noch seinen Rückflug.

0 Kommentare

Mit fünf Treffern ist Jack Lahne der erfolgreichste Saisontorschütze bei Zweitligist Austria Lustenau. Das blieb auch Moses Sichone, seit einem Monat Trainer der Nationalmannschaft von Sambia, nicht verborgen. Der ehemalige Spieler des 1. FC Köln berief den 24-jährigen schwedisch-sambischen Doppelstaatsbürger in den Kader ein, wo der schnelle Flügelflitzer bei seinem Debüt Mitte November im Testspiel gegen Angola prompt traf. Lahne erzielte bei der 2:3-Niederlage den Treffer zum 1:1 und beeindruckte dabei seinen Trainer. „Er ist ehrgeizig, torgefährlich und hat eine tolle Moral“, so das Urteil des Coaches. Nun soll der „Lustenauer“ auch im Afrika-Cup für Sambia spielen, der am 21. Dezember in Marokko startet. Sambia trifft dort auf den Gastgeber sowie auf Mali und die Komoren.

Jack Lahne hat sich in Lustenau bestens eingelebt.
Jack Lahne hat sich in Lustenau bestens eingelebt.(Bild: Austria Lustenau)

Eine verlängerte Reise
Um beim Afrika-Cup spielberechtigt zu sein, benötigt Lahne, der in Schweden 32 Mal in den Nachwuchs-Auswahlen stand, einen sambischen Pass. Deshalb flog er extra am Dienstag rund 7.000 Kilometer in die sambische Hauptstadt Lusaka, um dort seinen Fingerabdruck für das Dokument zu hinterlassen. Eigentlich sollte es am Donnerstag wieder zurück nach Lustenau gehen. „Er hat jedoch den Flieger verpasst, sodass er erst am Freitag wieder zurückkommt“, verrät nun aber Lustenau-Trainer Markus Mader. Hin und retour beträgt die Strecke also 14.000 Kilometer. „Für Jack ist das eine Riesenbelastung, weil er jeweils gut zehn Stunden im Flugzeug sitzt.“

Dennoch freut sich Mader über die Einberufung. „Es ist für ihn ein riesiger Karrieresprung, der seinen Marktwert vervielfachen könnte.“ Lahne, der im Winter 2024 nach Lustenau kam, ist noch bis Saisonende bei der Austria unter Vertrag. Wegen der Flugstrapazen ist es fraglich, ob der Offensivmann am Samstag im Heimspiel gegen Liefering von Anfang an dabei ist. Große Sorgen macht sich der Trainer deshalb nicht. „Wir haben entsprechende Alternativen“. Mader denkt dabei speziell an Mario Vucenovic oder Haris Ismailcebioglu.

Porträt von Dietmar Hofer
Dietmar Hofer
Vorarlberg
