Diese“Riesen“-Serie ist jetzt Geschichte

Erstmals seit März 2016...

Vorarlbergerinnen sucht man im Ergebnis vergeblich – was dem Ende einer Ära gleichkommt. Denn: Der letzte EC-RTL, bei dem keine Ländle-Dame dabei war, datiert vom 16. März 2019, als Julia Scheib in Folgaria siegreich blieb. In den 55 Rennen danach war mit Marie-Therese Haller, Victoria Olivier, Angelina und Amanda Salzgeber, Magdalena Egger sowie Magdalena und Elisabeth Kappaurer zumindest immer eine VSV-Athletin am Start – mit Erfolg. So konnte Olivier einen Sieg holen. Lisi Kappaurer fuhr viermal auf Rang zwei, zweimal auf Platz drei und holte sich in der Saison 2022/23 als Gesamtzweite einen Weltcup-Fixplatz. Schwester Leni wurde in Berchtesgaden im Februar 2021 Dritte.