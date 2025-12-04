Grüne: „Kein weiteres Grünland zubetonieren“

Anlässlich des Weltbodentags am 5. Dezember warnen die Vorarlberger Grünen vor einem weiteren Zubetonieren der Grünflächen im Ländle. Aktuell seien über 18 Hektar, also fast 26 Fußballfelder an Landwirtschaftsflächen am Stadtrand von Dornbirn bedroht.
Für ihre jüngste Pressekonferenz hatten sich Raumplanungssprecher Bernie Weber und die Dornbirner Stadträtin Juliane Alton einen ganz besonderen Ort ausgesucht – die Rasenfläche des Dornbirner Fußballclubs Energie Birkenwiese. Kritik übte das grüne Duo am aktuellen Entwurf des räumlichen Entwicklungsplanes der Messestadt. „Obwohl Dornbirn über 310 Hektar ungenutztes und brachliegendes Bauland verfügt, will die Stadt landwirtschaftliche Flächen in einem Ausmaß von fast 26 Fußballfeldern in Bauland umwidmen. Damit verlieren wir völlig unnötig wertvolle Wiesen und Äcker“, kritisierte Weber.
Vorhandenes Bauland nutzen
Die Grünen fordern die Stadtregierung auf, stattdessen die bisher ungenutzten Wohn- und Betriebsflächen zu aktivieren, die Innenentwicklung voranzutreiben sowie die Lücken der Siedlungsgrenzen im räumlichen Entwicklungsplan zu schließen. Die aktuell geplante Umwidmung würde die Gebiete Köblern und Bobletten treffen. „Das würde die Versorgung mit regionalen und gesunden Lebensmitteln gefährden. Die Dornbirnerinnen und Dornbirner schätzen das frische Obst und Gemüse vom Winderhof und Gertruds Gärtnerei“, betonte Alton. Aufgrund der vielen alternativen Bauflächen wäre es nicht notwendig, diese Versorgungssicherheit mit regionalen Produkten aufs Spiel zu setzen.
„Die schwarz-blaue Landesregierung darf nicht länger dabei zuschauen, wie wertvoller Boden dem Bagger zum Opfer fällt. Ich fordere sie einmal mehr auf, Bodenschutz ernst zu nehmen“, sagte Weber. Schließlich geht es um die Ernährungssicherheit, wertvolle Erholungsgebiete und um Schutz vor Hochwasser.
