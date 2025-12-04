Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Weltbodentag

Grüne: „Kein weiteres Grünland zubetonieren“

Vorarlberg
04.12.2025 16:45
Bernie Weber und Juliane Alton kämpfen gegen Bodenfraß.
Bernie Weber und Juliane Alton kämpfen gegen Bodenfraß.(Bild: Grüne Vorarlberg)

Anlässlich des Weltbodentags am 5. Dezember warnen die Vorarlberger Grünen vor einem weiteren Zubetonieren der Grünflächen im Ländle. Aktuell seien über 18 Hektar, also fast 26 Fußballfelder an Landwirtschaftsflächen am Stadtrand von Dornbirn bedroht. 

0 Kommentare

Für ihre jüngste Pressekonferenz hatten sich Raumplanungssprecher Bernie Weber und die Dornbirner Stadträtin Juliane Alton einen ganz besonderen Ort ausgesucht – die Rasenfläche des Dornbirner Fußballclubs Energie Birkenwiese. Kritik übte das grüne Duo am aktuellen Entwurf des räumlichen Entwicklungsplanes der Messestadt. „Obwohl Dornbirn über 310 Hektar ungenutztes und brachliegendes Bauland verfügt, will die Stadt landwirtschaftliche Flächen in einem Ausmaß von fast 26 Fußballfeldern in Bauland umwidmen. Damit verlieren wir völlig unnötig wertvolle Wiesen und Äcker“, kritisierte Weber.

Vorhandenes Bauland nutzen
Die Grünen fordern die Stadtregierung auf, stattdessen die bisher ungenutzten Wohn- und Betriebsflächen zu aktivieren, die Innenentwicklung voranzutreiben sowie die Lücken der Siedlungsgrenzen im räumlichen Entwicklungsplan zu schließen. Die aktuell geplante Umwidmung würde die Gebiete Köblern und Bobletten treffen. „Das würde die Versorgung mit regionalen und gesunden Lebensmitteln gefährden. Die Dornbirnerinnen und Dornbirner schätzen das frische Obst und Gemüse vom Winderhof und Gertruds Gärtnerei“, betonte Alton. Aufgrund der vielen alternativen Bauflächen wäre es nicht notwendig, diese Versorgungssicherheit mit regionalen Produkten aufs Spiel zu setzen.

„Die schwarz-blaue Landesregierung darf nicht länger dabei zuschauen, wie wertvoller Boden dem Bagger zum Opfer fällt. Ich fordere sie einmal mehr auf, Bodenschutz ernst zu nehmen“, sagte Weber. Schließlich geht es um die Ernährungssicherheit, wertvolle Erholungsgebiete und um Schutz vor Hochwasser.

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
-2° / -1°
Symbol bedeckt
Bludenz
-3° / 0°
Symbol stark bewölkt
Dornbirn
0° / 1°
Symbol stark bewölkt
Feldkirch
-1° / -0°
Symbol bedeckt

krone.tv

Von links: EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger
Ukraine-Krieg
OSZE-Ministerrat will Waffenstillstand überwachen
Danylo K. (kl. Bild) starb im Auto seines Vaters am Marlen-Haushofer-Weg.
Schockierende Details
Darum wurde Danylo K. (21) gefoltert und verbrannt
Vor der Verhandlung am Landesgericht Feldkirch würdigten sich die einst befreundeten Damen ...
Prügelei um 100 Euro
Eskalierter Damenabend bringt „Furien“ vor Gericht
Keine Annäherung zwischen der russischen (rechts) und der US-amerikanischen Seite
Stundenlanges Treffen
„Frieden in der Ukraine nicht näher gekommen“
Bereits mehr als jede zweite Gemeinde in Österreich nimmt nicht genug ein, um die Versorgung der ...
Umlagen gestiegen
Mehr als jede zweite Gemeinde nimmt zu wenig ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
316.644 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Innenpolitik
Das kommt ab 2026 auf Raucher in Österreich zu
137.317 mal gelesen
Am Dienstag hat sich der Finanzausschuss des Nationalrats mit den geplanten Änderungen beim ...
Oberösterreich
Dieses Traditionsgasthaus braucht einen neuen Wirt
126.261 mal gelesen
Damit die Küche im Traditionswirthaus am Pöstlingberg nicht länger als nötig kalt bleibt, hält ...
Mehr Vorarlberg
Für das Nationalteam
Austria-Profi flog für Fingerabdruck um die Welt
Weltbodentag
Grüne: „Kein weiteres Grünland zubetonieren“
Sozialbereich
So viele Vereine wie noch nie in Vorarlberg
Heim erneut schnell
Zwischenbrugger in Zinal so stark wie nie zuvor
Schwieriges Umfeld
Zumtobel: Positives Ergebnis trotz Umsatzrückgang
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf