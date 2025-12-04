Grüne: „Kein weiteres Grünland zubetonieren“

Vorhandenes Bauland nutzen

Die Grünen fordern die Stadtregierung auf, stattdessen die bisher ungenutzten Wohn- und Betriebsflächen zu aktivieren, die Innenentwicklung voranzutreiben sowie die Lücken der Siedlungsgrenzen im räumlichen Entwicklungsplan zu schließen. Die aktuell geplante Umwidmung würde die Gebiete Köblern und Bobletten treffen. „Das würde die Versorgung mit regionalen und gesunden Lebensmitteln gefährden. Die Dornbirnerinnen und Dornbirner schätzen das frische Obst und Gemüse vom Winderhof und Gertruds Gärtnerei“, betonte Alton. Aufgrund der vielen alternativen Bauflächen wäre es nicht notwendig, diese Versorgungssicherheit mit regionalen Produkten aufs Spiel zu setzen.