Plötzlich schlugen Flammen aus dem Motorraum

Als er den Lkw bereits rückwärts lenkte, schlugen plötzlich Flammen aus dem Motorraum. Dem 33-Jährigen gelang es zwar noch, unverletzt aus der Fahrerkabine zu flüchten, erlitt aber einen Schock und musste ins Landeskrankenhaus Bludenz eingeliefert werden. Die alarmierte Feuerwehr übernahm die Brandbekämpfung. Über die Ursache für das Feuer herrscht derzeit noch Unklarheit.