Plötzlich schlugen Flammen aus dem Motorraum

Zum Verhängnis wurde einem 33-jährigen Mann in Vorarlberg am Donnerstag die Fahrt mit seinem Lkw. Aus bislang ungeklärter Ursache fing das Gefährt plötzlich zu brennen an, der Fahrer erlitt einen Schock.
Schockmoment für einen 33-jährigen Lkw-Fahrer: Der Mann war am Donnerstagmorgen gegen 8.30 Uhr auf der L96 in Bartholomäberg unterwegs, als er aufgrund des Gegenverkehrs auf der schmalen Straße den Rückwärtsgang einlegen musste, um in einer Straßenbucht ausweichen zu können.
Als er den Lkw bereits rückwärts lenkte, schlugen plötzlich Flammen aus dem Motorraum. Dem 33-Jährigen gelang es zwar noch, unverletzt aus der Fahrerkabine zu flüchten, erlitt aber einen Schock und musste ins Landeskrankenhaus Bludenz eingeliefert werden. Die alarmierte Feuerwehr übernahm die Brandbekämpfung. Über die Ursache für das Feuer herrscht derzeit noch Unklarheit.
