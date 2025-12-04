Klares Ziel sind jetzt die nächsten drei Punkte

Der Sieg gegen die Vienna am vergangenen Spieltag ließ viel Gewicht von den Bregenzer Schultern fallen. Und der Dreier gelang, obwohl – oder gerade weil – Coach Andy Heraf kurzfristig noch seinen Plan komplett änderte. Nun wollen die Festspielstädter bei Rapid II weitere Punkte jagen.
Nach 23 saisonübergreifenden Spielen ohne Sieg feierten die Bregenzer am vergangenen Spieltag in Liga zwei daheim gegen die Vienna am Sonntag nun endlich den so lange ersehnten Dreier, mit dem 3:0 fiel viel Druck ab. Was die Mannschaft und auch der Trainer spürten. „Durch den Sieg haben wir natürlich jetzt eine coole Stimmung in der Kabine“, erzählt SW-Trainer Andreas Heraf, hängt aber auch gleich an, „ob er uns Schwung auch gegeben hat, sehen wir im nächsten Spiel.“
Alles umgeschmissen
Dabei hatte es für den Trainer am Samstag vor der Partie noch gar nicht so rosig ausgesehen. „Mit dem Abschlusstraining war ich überhaupt nicht zufrieden“, erklärt er. „Darum habe ich über Nacht alles umgeschmissen, die Taktik geändert und umgestellt. Die Spieler haben das erst in der Besprechung vor dem Match erfahren“, schmunzelt der 58-Jährige. Seine Spieler setzten seine neuen Vorgaben jedenfalls stark um, holten sich den Sieg. Ohne große Hexerei, einige Spiele in dieser Saison hätten bereits so für die Schwarz-Weißen laufen können. „Man muss aber auch sagen, dass die Vienna ein guter Gegner war für uns. Bei ihnen läuft vieles nicht rund, wir haben es ihnen mit unserer Giftigkeit noch schwieriger gemacht“, meint Heraf.
Der mit seinem Team am Wochenende mit Rapid II wieder einen ganz ähnlichen Gegner vor der Brust hat. „Eine Mannschaft, die keine gute Saison spielt, so wie wir selbst auch“, so der Bregenz-Coach, „unser Ziel wird es sein, mit drei Punkten nach Hause zu kommen.“ Was, mit Blick auf die Tabelle, unglaublich wichtig wäre für die Festspielstädter. Rapids Fohlen belegen den ersten Nichtabstiegsplatz, sechs Punkte vor Bregenz. Ein Sechs-Punkte-Spiel? „Nach Kriterium Tabelle sicher – aber für uns ist einfach jedes Spiel extrem wichtig“, stellt Heraf klar.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.