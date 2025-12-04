Klares Ziel sind jetzt die nächsten drei Punkte

Alles umgeschmissen

Dabei hatte es für den Trainer am Samstag vor der Partie noch gar nicht so rosig ausgesehen. „Mit dem Abschlusstraining war ich überhaupt nicht zufrieden“, erklärt er. „Darum habe ich über Nacht alles umgeschmissen, die Taktik geändert und umgestellt. Die Spieler haben das erst in der Besprechung vor dem Match erfahren“, schmunzelt der 58-Jährige. Seine Spieler setzten seine neuen Vorgaben jedenfalls stark um, holten sich den Sieg. Ohne große Hexerei, einige Spiele in dieser Saison hätten bereits so für die Schwarz-Weißen laufen können. „Man muss aber auch sagen, dass die Vienna ein guter Gegner war für uns. Bei ihnen läuft vieles nicht rund, wir haben es ihnen mit unserer Giftigkeit noch schwieriger gemacht“, meint Heraf.