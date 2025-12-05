Duo lieferte Straftaten am laufenden Band

Während der ältere Zweitangeklagte „nur“ an einem Einbruchsdiebstahl in ein Gasthaus in Au beteiligt war, hatte der Erstangeklagte weit mehr auf dem Kerbholz. Darunter das Verbrechen des schweren gewerbsmäßigen Einbruchs, Unterschlagung und Urkundenunterdrückung. Laut Vorwurf des Staatsanwaltes hatte der arbeitslose Tschetschene in mehreren Orten in Vorarlberg Tankbetrügereien begangen und so einen Schaden von mehr als 200 Euro angerichtet. Neben dem Einbruchsdiebstahl mit dem Zweitangeklagten in Au brach er in Bregenz und Hard in zwei Imbissstände ein. Die Beute: insgesamt 3400 Euro. Einem Bekannten fladerte er die Geldtasche samt Bankomatkarte und bezahlte damit Zigaretten und Snacks.