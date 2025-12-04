So viele Vereine wie noch nie in Vorarlberg

Vorarlberg steuert auf einen runden Höchststand an Vereinen zu. Bei rund 412.000 Einwohnern waren am 1. Dezember 5954 Vereine registriert, was einem Anstieg von 291 Vereinen bzw. über fünf Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Diese Zahlen gab das Land Vorarlberg aus Anlass des Internationalen Tags des Ehrenamts bekannt, der jedes Jahr am 5. Dezember begangen wird.