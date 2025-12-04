So viele Vereine wie noch nie in Vorarlberg

Im Ländle herrscht in Sachen ehrenamtliches Engagement eine lange Tradition – das sieht man auch den jüngsten Zahlen in diesem Bereich an.
Vorarlberg steuert auf einen runden Höchststand an Vereinen zu. Bei rund 412.000 Einwohnern waren am 1. Dezember 5954 Vereine registriert, was einem Anstieg von 291 Vereinen bzw. über fünf Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Diese Zahlen gab das Land Vorarlberg aus Anlass des Internationalen Tags des Ehrenamts bekannt, der jedes Jahr am 5. Dezember begangen wird.
Das Vereinswesen wächst in Vorarlberg konstant. Anfang 2020 waren noch 4908 Vereine registriert, seither erhöhte sich ihre Zahl um über 1000 oder mehr als 21 Prozent. Auf der Website www.voralberg.at/freiwillig sind sämtliche Infos und Bildungsmöglichkeiten für Ehrenamtliche und Interessierte zusammengefasst.
