Täter ausgeforscht

17-Jähriger schlug Opfer von hinten nieder

Vorarlberg
04.12.2025 11:57
Symbolbild.
Symbolbild.(Bild: sos)

Mitte Oktober wurde ein 22-jähriger Mann in Dornbirn vor einem Lokal brutal von hinten niedergeschlagen. Nun gelang es der Vorarlberger Polizei, den Täter ausfindig zu machen.  

Ermittlungserfolg für die Vorarlberger Polizei: Am 18. Oktober kam es vor einem Lokal in Dornbirn zu einem schweren Angriff auf einen 22-jährigen Mann. Dieser wurde gegen 0.25 Uhr feig von hinten niedergeschlagen und anschließend noch mit einem Fußtritt ins Gesicht bedacht. Der unbekannte Täter ergriff nach der Attacke sofort die Flucht. Das 22-jährige Opfer erlitt durch den Angriff schwere Verletzungen im Gesichtsbereich.

Die Polizei leitete daraufhin umgehend eine Fahndung ein und nahm umfassende Ermittlungen auf. Dabei stellte sich heraus, dass es bereits zuvor am Abend zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem Opfer und einem Unbekannten gekommen war. 

Anzeige läuft
Nun haben die Ermittlungen der Exekutive ergeben, dass es sich bei dem Täter um einen 17-Jährigen handelt. Der Beschuldigte wurde bereits an die Staatsanwaltschaft Feldkirch angezeigt.

Folgen Sie uns auf