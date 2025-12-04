17-Jähriger schlug Opfer von hinten nieder

Ermittlungserfolg für die Vorarlberger Polizei: Am 18. Oktober kam es vor einem Lokal in Dornbirn zu einem schweren Angriff auf einen 22-jährigen Mann. Dieser wurde gegen 0.25 Uhr feig von hinten niedergeschlagen und anschließend noch mit einem Fußtritt ins Gesicht bedacht. Der unbekannte Täter ergriff nach der Attacke sofort die Flucht. Das 22-jährige Opfer erlitt durch den Angriff schwere Verletzungen im Gesichtsbereich.