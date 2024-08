Straße gesperrt: Neue Sorge um Notarzt-Versorgung

In der Region sorgt man sich vor einem „unzureichenden Kompromiss“, wie es hinter vorgehaltener Hand heißt. Tatsächlich dürfte ein eigener Notarzt-Stützpunkt derzeit unrealistisch sein. Auf „Krone“-Anfrage nennt Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP) zwei Maßnahmen, die im Herbst in Kraft treten sollen. Zum einen sollen sich Ärzte als Erstversorger („First Responder“) registrieren und so via App zu medizinischen Notfällen in ihrer Nähe alarmiert werden.