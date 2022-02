Region Eisenerz kämpft um einen Notarzt-Stützpunkt

Ärger in der Region über „die Theoretiker von Graz“

Vor allem aber hätte 2020 die Inbetriebnahme des dritten Notarzthubschraubers in St. Michael die Versorgung der Bewohner verbessert – was auch Bauer-Schartner bestätigt: „Der Heli ist am Tag in sieben Minuten da, das funktioniert in der Regel sehr gut“, berichtet der Arzt.