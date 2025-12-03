Weinstabl soll Neustadt zurück in die Spur bringen

Schlechter Herbstdurchgang

Die Neustädter stecken als Titelkandidat nach der Hinrunde auf Platz neun fest – rückte der Aufstieg in die Regionalliga Ost heuer in weite Ferne. Das Ziel der Blau-Weißen bleibt aber weiter die 3. Liga. Das soll so schnell wie möglich umgesetzt werden, um an erfolgreiche Zeiten anzuschließen – Zeiten, in denen man in der Bundesliga Stammgast war. „Der Klub hat das Potenzial, mindestens zweitklassig zu spielen. Allein schon wegen der Fans und der Rahmenbedingungen“, weiß Weinstabl. Sieht aber gleichzeitig Gründe, warum man dort steht, wo man ist. Genau daran will er arbeiten.