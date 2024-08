„Radikalisierung und Ideologie geben Tätern Halt“

Ist es eigentlich möglich, sich von einer Ideologie wieder zu distanzieren?

Das ist nur schwer möglich. Manchmal schon, aber nur, wenn man sehr viel Leid erlitten hat. Man kann es dann mit einer Deradikalisierung versuchen. Das Problem ist aber, dass man jenen Menschen keine wirkliche Alternative anbieten kann, die ähnlich ausgerichtet ist wie die Ideologie. Das ist bei allen Süchten dasselbe. Jene Menschen haben Halt durch religiöse Rituale, beten oft am Tag. Diese Rhythmisierung, diese Struktur tut ihnen leider gut. Für sie gibt es nur eine Religion, eine Idee. Heraussteigen ist auch deswegen schwer, da auch in Gefängnissen radikalisiert wird. Menschen tunken dabei wie in einer Hypnose in eine Gefühlsstimmung ein.