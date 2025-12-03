„Dort rechne ich mir Chancen aus“

Vermeulen motiviert die Führung im Distanz-Weltcup für die anstehenden Rennen zusätzlich. „Es stehen für mich zwei super Rennen bevor und mit dem 10-km-Skating-Wettkampf auch ein Format, das bei den Olympischen Spielen ausgetragen wird“, erläuterte der 26-Jährige. „Dort rechne ich mir Chancen aus und möchte wieder voll angreifen. Das Ziel ist wie immer das Stockerl, und der Traum wäre es, einmal das rote Trikot zu tragen.“ Stadlober möchte zweimal in die Top Ten laufen, Sprinter Moser verfolgt weiter sein Ziel eines erstmaligen Finaleinzugs.