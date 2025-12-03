Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Zahlen sind verrückt“

100er-Club für Haaland „eine große Sache“

Premier League
03.12.2025 14:35
Erling Haaland
Erling Haaland(Bild: AFP/BEN STANSALL)

Erling Haaland ist seit Dienstag jener Spieler, der die 100-Tore-Marke in der englischen Fußball-Premier-League am schnellsten erreicht hat. Mit 111 Partien benötigte der Norweger um 13 weniger als der bisherige Rekordhalter Alan Shearer. „Stolzer Moment, der 100er-Club ist eine große Sache, es so schnell zu schaffen, ist erstaunlich. Ich bin stolz und glücklich“, sagte der 25-Jährige nach seinem Tor zum 1:0 beim packenden 5:4-Zittersieg von Manchester City gegen Fulham.

0 Kommentare

„Ich habe es schon oft gesagt – ein Stürmer von City sollte viele Tore schießen. Das ist mein Job, das ist, was ich versuche zu tun. Und ich bin nicht schlecht darin“, erläuterte Haaland.

Lesen Sie auch:
Erling Haaland bejubelt seinen 100. Premier-League-Treffer.
ManCity im Glück
Verrückte Torshow mit historischem Haaland-Treffer
02.12.2025

„Die Zahlen sind verrückt“
Selbstkritik gab es wie so oft auch noch zu hören. „Ich hatte ein paar Chancen, hätte einen Hattrick machen sollen. Ich muss üben.“ Mit 15 Toren führt er die Ligaschützenliste an, fünf Tore gelangen ihm zusätzlich in der Champions League. „Wenn mir jemand gesagt hätte, als er gekommen ist, dass er 100 Tore in 111 Spielen erzielen würde, hätte ich gesagt: ‘Sind Sie sicher?‘ Die Zahlen sind verrückt“, betonte City-Trainer Josep Guardiola.

Ein „fantastisches Tor“, das mithalf, den 19. Sieg in Folge gegen Fulham in einem Bewerbsspiel einzufahren, sei dafür verantwortlich gewesen. „Hoffentlich ist er hungrig danach, weiter für diesen Verein zu spielen und immer mehr Tore zu erzielen“, sagte Guardiola. Dann würde in Zukunft auch der Allzeitrekord von Shearer in Gefahr geraten, der bei 260 Treffern im englischen Oberhaus liegt.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
306.138 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Gericht
Polizist erschießt Dieb: Körperkamera filmt mit
155.946 mal gelesen
Nur Tage vor dem Vorfall wurde der Mann mit einer Axt straffällig.
Society International
Gottschalk schockt mit Diagnose: „Ich habe Krebs“
151.907 mal gelesen
Moderator Thomas Gottschalk ist schwer krank. 
Außenpolitik
Putin: „Wir sind bereit, wenn Europa Krieg will!“
1099 mal kommentiert
Putin erhebt wieder einmal den Zeigefinger Richtung Europa.
Innenpolitik
Auslandsreise um 7000 Euro: ÖVP und SPÖ außer sich
795 mal kommentiert
FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker befindet sich auf parlamentarischer Mission in Kuala ...
Innenpolitik
FPÖ-General jettet für KI-Gipfel nach Kuala Lumpur
637 mal kommentiert
Die FPÖ kritisierte viele Auslandsreisen der Regierer. Ihr General weilt in Kuala Lumpur.
Mehr Premier League
PL-Klub macht Ernst
Wildes Angebot: 150 Millionen Euro für Olise?
Wunsch der Fans erhört
Leak aufgetaucht! Ist das Bayerns Trikot für 2026?
Adventkalender
2. Dezember: Matchworn Trikot von Martin Harnik
Nach nur 14 Spielen
FC Augsburg feuert Cheftrainer Sandro Wagner!
Zu Lieblingsverein?
Schon im Jänner: Mourinho will Bayern-Allrounder

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf