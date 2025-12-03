100er-Club für Haaland „eine große Sache“

„Die Zahlen sind verrückt“

Selbstkritik gab es wie so oft auch noch zu hören. „Ich hatte ein paar Chancen, hätte einen Hattrick machen sollen. Ich muss üben.“ Mit 15 Toren führt er die Ligaschützenliste an, fünf Tore gelangen ihm zusätzlich in der Champions League. „Wenn mir jemand gesagt hätte, als er gekommen ist, dass er 100 Tore in 111 Spielen erzielen würde, hätte ich gesagt: ‘Sind Sie sicher?‘ Die Zahlen sind verrückt“, betonte City-Trainer Josep Guardiola.