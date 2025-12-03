100er-Club für Haaland „eine große Sache“

Erling Haaland ist seit Dienstag jener Spieler, der die 100-Tore-Marke in der englischen Fußball-Premier-League am schnellsten erreicht hat. Mit 111 Partien benötigte der Norweger um 13 weniger als der bisherige Rekordhalter Alan Shearer. „Stolzer Moment, der 100er-Club ist eine große Sache, es so schnell zu schaffen, ist erstaunlich. Ich bin stolz und glücklich“, sagte der 25-Jährige nach seinem Tor zum 1:0 beim packenden 5:4-Zittersieg von Manchester City gegen Fulham.
„Ich habe es schon oft gesagt – ein Stürmer von City sollte viele Tore schießen. Das ist mein Job, das ist, was ich versuche zu tun. Und ich bin nicht schlecht darin“, erläuterte Haaland.
„Die Zahlen sind verrückt“
Selbstkritik gab es wie so oft auch noch zu hören. „Ich hatte ein paar Chancen, hätte einen Hattrick machen sollen. Ich muss üben.“ Mit 15 Toren führt er die Ligaschützenliste an, fünf Tore gelangen ihm zusätzlich in der Champions League. „Wenn mir jemand gesagt hätte, als er gekommen ist, dass er 100 Tore in 111 Spielen erzielen würde, hätte ich gesagt: ‘Sind Sie sicher?‘ Die Zahlen sind verrückt“, betonte City-Trainer Josep Guardiola.
Ein „fantastisches Tor“, das mithalf, den 19. Sieg in Folge gegen Fulham in einem Bewerbsspiel einzufahren, sei dafür verantwortlich gewesen. „Hoffentlich ist er hungrig danach, weiter für diesen Verein zu spielen und immer mehr Tore zu erzielen“, sagte Guardiola. Dann würde in Zukunft auch der Allzeitrekord von Shearer in Gefahr geraten, der bei 260 Treffern im englischen Oberhaus liegt.
