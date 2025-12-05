Vorteilswelt
Am Gehsteig unterwegs

Durch Sprung zur Seite vor Linienbus gerettet

Vorarlberg
05.12.2025 11:10
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Copyright: Verkehrsverbund Vorarlberg/Lisa Mathis)

Ein ungewöhnliches Ausweichmanöver sorgte am Donnerstag in Vorarlberg für reichlich Irritation. Zwei Passanten mussten sich vor dem Bus in Sicherheit bringen, die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.  

Am Donnerstagmorgen um kurz nach 7 Uhr kam es in der Bahnhofstraße in Hard zu einer nicht ungefährlichen Situation. Zu diesem Zeitpunkt stand ein Linienbus mit eingeschalteter Warnblinkanlage am Straßenrand. Ein nachfolgender Linienbus wollte an dem stehenden Fahrzeug vorbeifahren.

Aufgrund der beengten Platzverhältnisse beschloss der Fahrer des zweiten Busses, auf den Gehsteig auszuweichen. Dort waren allerdings Fußgänger unterwegs. Ein Passant musste sich in der Folge mit einem Sprung vom Gehsteig in die angrenzende Wiese in Sicherheit bringen. Auch ein zweiter Passant musste sich offenbar auf dieselbe Art und Weise vor dem Gefährt retten. 

Zeugen gesucht
Die Polizei ersucht die betreffenden Personen sowie Zeugen des Vorfalls, sich bei der Polizeiinspektion Hard zu melden: 059133 8125100.

