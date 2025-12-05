Durch Sprung zur Seite vor Linienbus gerettet

Aufgrund der beengten Platzverhältnisse beschloss der Fahrer des zweiten Busses, auf den Gehsteig auszuweichen. Dort waren allerdings Fußgänger unterwegs. Ein Passant musste sich in der Folge mit einem Sprung vom Gehsteig in die angrenzende Wiese in Sicherheit bringen. Auch ein zweiter Passant musste sich offenbar auf dieselbe Art und Weise vor dem Gefährt retten.

Zeugen gesucht

Die Polizei ersucht die betreffenden Personen sowie Zeugen des Vorfalls, sich bei der Polizeiinspektion Hard zu melden: 059133 8125100.