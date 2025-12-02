Wiederbetätigung in der Psychiatrie: Freispruch!

Laut Anwalt war es nur „wirres Gerede“

„Er ist einfach nur krank, aber sicher kein Nazi“, betonte hingegen der Verteidiger. Der noch bis 2028 in Strafhaft sitzende Salzburger mit einer Persönlichkeitsstörung sei in einem „hoch-psychotischen“ Zustand gewesen, es sei nur „wirres Gerede“ gewesen, argumentierte der Verteidiger und kritisierte, dass die ärztliche Schweigepflicht missachtet worden sei. Seiner Ansicht nach gelte diese auch für die Hilfskräfte der Ärzte. Laut dem Gutachten einer Neuro-Psychiaterin galt der Angeklagte zudem als eingeschränkt zurechnungsfähig.