Now official
Formula 1: Red Bull decides to change drivers
Red Bull has made its decision: Formula 1 world champion Max Verstappen will have a new teammate next season.
Red Bull has made its driver selection for 2026 and it involves a major upheaval. Isack Hadjar will be world champion Max Verstappen's new team-mate next season. This will be Verstappen's fourth team-mate since the start of the 2024 season.
The promotion of the 21-year-old Frenchman had been on the cards for months. It also means that Yuki Tsunoda loses his cockpit and is now only listed as a reserve driver at the Austro racing team.
More information coming soon ...
This article has been automatically translated,
read the original article here.
