Formel 1: Red Bull beschließt Fahrer-Wechsel

Red Bull hat sich entschieden: Formel-1-Weltmeister Max Verstappen bekommt nächste Saison einen neuen Teamkollegen.
Red Bull hat seine Fahrerwahl für 2026 getroffen und die bringt einen großen Umbruch mit sich. Isack Hadjar wird kommende Saison neuer Teamkollege von Weltmeister Max Verstappen. Es ist bereits der vierte Teamkollege von Verstappen seit Saisonstart 2024.
Die Beförderung des 21-jährigen Franzosen hatte sich seit Monaten abgezeichnet. Heißt auch: Yuki Tsunoda verliert sein Cockpit und wird beim Austro-Rennstall nur noch als Reservefahrer geführt.
Während sich Verstappen ein Rennen vor Schluss noch Hoffnungen auf seinen fünften Weltmeistertitel in Folge machen darf, liegt Tsunoda nur an 15. Stelle in der Fahrerwertung.
Chance für Nachwuchstalent bei Racing Bulls
Auch die Racing Bulls stellen sich neu auf. Dort erhält Nachwuchstalent Arvid Lindblad die Chance, sein erstes Formel-1-Jahr zu bestreiten. An seiner Seite bleibt Liam Lawson.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.