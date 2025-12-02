Vorteilswelt
Jetzt ist es offiziell

Formel 1: Red Bull beschließt Fahrer-Wechsel

Formel 1
02.12.2025 16:16
Red-Bull-Teamchef Laurent Mekies (li.), Motorsportberater Helmut Marko (mi.) und Max Verstappen
Red-Bull-Teamchef Laurent Mekies (li.), Motorsportberater Helmut Marko (mi.) und Max Verstappen(Bild: GEPA)

Red Bull hat sich entschieden: Formel-1-Weltmeister Max Verstappen bekommt nächste Saison einen neuen Teamkollegen. 

0 Kommentare

Red Bull hat seine Fahrerwahl für 2026 getroffen und die bringt einen großen Umbruch mit sich. Isack Hadjar wird kommende Saison neuer Teamkollege von Weltmeister Max Verstappen. Es ist bereits der vierte Teamkollege von Verstappen seit Saisonstart 2024.

Die Beförderung des 21-jährigen Franzosen hatte sich seit Monaten abgezeichnet. Heißt auch: Yuki Tsunoda verliert sein Cockpit und wird beim Austro-Rennstall nur noch als Reservefahrer geführt.

Während sich Verstappen ein Rennen vor Schluss noch Hoffnungen auf seinen fünften Weltmeistertitel in Folge machen darf, liegt Tsunoda nur an 15. Stelle in der Fahrerwertung.

Chance für Nachwuchstalent bei Racing Bulls
Auch die Racing Bulls stellen sich neu auf. Dort erhält Nachwuchstalent Arvid Lindblad die Chance, sein erstes Formel-1-Jahr zu bestreiten. An seiner Seite bleibt Liam Lawson.

Porträt von krone Sport
krone Sport
