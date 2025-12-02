Steirische Innovation: Sanieren ohne Ausziehen

Zur Baustellenbesichtigung kamen auch Landeshauptmann-Stellverteterin Manuela Khom und Landesrätin Simone Schmiedtbauer (beide ÖVP). „Das ist eine Erfindung aus der Steiermark, die auch in der Steiermark von steirischen Betrieben umgesetzt wird“, freut sich Schmiedtbauer. Vom Land wird für das Projekt Wohnbauförderung ausgezahlt: „Sanierung vor Neubau ist unser Bekenntnis. Wir haben Klimaziele zu erreichen, und hier steht ein Teil der Lösung“, sagt Schmiedtbauer.