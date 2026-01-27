Ungesehene Helden: Kinder, die ihre Eltern pflegen

Frauen stemmen das Pflegesystem

Nicole Traxler hat die App in der Corona-Pandemie mit einem großen Team entwickelt, und weiß aus den Daten: „Eine Frau mittleren Alters ist die typische Pflegekraft zu Hause.“ Fast 70 Prozent aller Ratsuchenden bei „Alles Clara“ aus Niederösterreich sind Frauen. Die meisten von ihnen aus der Generation 50+, die sich um die Eltern kümmern. Das passiert, weil das Gesundheitssystem an allen Ecken und Enden überlastet ist – Familienmitgliedern bleibt oft nichts anderes übrig. Das Team von „Alles Clara“ möchte ihnen unter die Arme greifen.