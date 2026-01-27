Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Alles Clara“ hilft

Ungesehene Helden: Kinder, die ihre Eltern pflegen

Niederösterreich
27.01.2026 11:00
In Österreich gibt es fast eine Million pflegende Angehörige – das sind Menschen, die sich um ...
In Österreich gibt es fast eine Million pflegende Angehörige – das sind Menschen, die sich um ihre nahestehenden Personen kümmern.(Bild: leno2010 - stock.adobe.com)
Porträt von Anna Kindlmann
Porträt von Franziska Führer
Von Anna Kindlmann und Franziska Führer

„Wir müssen alle hinschauen“ sagt Nicole Traxler von der „Alles Clara“-App. Diese hilft pflegenden Angehörigen bei Fragen. Oft blieb bisher aber unsichtbar, dass auch unter 18-Jährige ihre Freizeit für die Pflege opfern müssen. 

0 Kommentare

Schnell kann aus einem ruhigen Nachmittag eine Notfallsituation entstehen: Der Vater, um die 90 Jahre alt, stürzt über die Treppe – er wird zum Pflegefall. Für die Familie stellen sich viele Fragen: Brauchen wir eine 24-Stunden-Pflege? Bekommen wir vom Land finanzielle Unterstützung? Antworten hat die App „Alles Clara“ parat. Über die App kann man mit professionellen Beratern oder Psychologen in Kontakt treten. Und die Idee von „Alles Clara“ wird angenommen: fast ein Drittel der Ratsuchenden kommt dabei aus Niederösterreich. 

Frauen stemmen das Pflegesystem
Nicole Traxler hat die App in der Corona-Pandemie mit einem großen Team entwickelt, und weiß aus den Daten: „Eine Frau mittleren Alters ist die typische Pflegekraft zu Hause.“ Fast 70 Prozent aller Ratsuchenden bei „Alles Clara“ aus Niederösterreich sind Frauen. Die meisten von ihnen aus der Generation 50+, die sich um die Eltern kümmern. Das passiert, weil das Gesundheitssystem an allen Ecken und Enden überlastet ist – Familienmitgliedern bleibt oft nichts anderes übrig. Das Team von „Alles Clara“ möchte ihnen unter die Arme greifen. 

Nicole Traxler hat „Alles Clara“ mitentwickelt. Sie erzählt, wie wichtig vor allem die ...
Nicole Traxler hat „Alles Clara“ mitentwickelt. Sie erzählt, wie wichtig vor allem die psychologische Unterstützung für pflegende Angehörige ist.(Bild: Rudy Dellinger)

„Young Carers“ vor den Vorhang
In NÖ, Burgenland und Vorarlberg ist die App kostenlos. „Wir wünschen uns, dass es eine Sozialdienstleistung für ganz Österreich wird“, sagt Traxler. Aktuell arbeitet das Team an einer App-Version für Unter-18-Jährige pflegende Angehörige: „Statistisch sitzt in jeder Schulklasse ein Kind, das seine chronisch erkrankten Eltern pflegt“, erzählt sie weiter.

Zitat Icon

Pflegende Angehörige sind immer noch stigmatisiert. 

Nicole Traxler über die Idee für die App „Alles Clara“

Teilweise sind die Kinder die einzigen Angehörigen der Eltern und übernehmen deshalb die Pflege. Nicht nur die fehlenden Finanzen sind für die jungen Menschen eine Belastung, auch psychische Erkrankungen gehen oft mit der Pflege der Familienmitglieder einher. Noch in diesem Jahr soll die App für unter 18-Jährige freigegeben werden. Am allerwichtigsten dabei: die Jugendlichen psychologisch zu begleiten. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Haben Mängel, die bereits im Sommer aufgedeckt wurden, nun zur Katastrophe geführt?
Fabrik „geschmolzen“
Explosion in Griechenland: Fünf Frauen getötet
Thailand kennt kein Pardon: Die Diebe wurden per Foto der Öffentlichkeit präsentiert.
Thailand greift durch
Österreicher stahl Flip-Flops und ist nun in Haft
Das Opfer konsumierte Alkohol, Kokain und „Poppers“ – eine beliebte, aber gefährliche ...
Sterbenden missbraucht
Anklage nach Todesdrama bei Sexparty im Club
Sieht man auch nicht alle Tage: New Yorker auf Skiern am Times Square
Ski fahren in der City
New York im Wintersturm: Notstand und Schneefreude
Konsequenzen im Bund?
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
E-Busse zu schwach: Fahrgäste müssen aussteigen
263.048 mal gelesen
Bitte aussteigen, hieß es am Mittwoch einmal mehr für alle Fahrgäste auf dem Weg nach Eichat in ...
Niederösterreich
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
234.043 mal gelesen
Niederösterreich
Nach Unfall zum Sterben auf Straße liegen gelassen
222.925 mal gelesen
Hier wurde der junge Tote gefunden – er starb, nachdem er von einem Pkw erfasst worden war.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf