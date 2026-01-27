46 Punkte! Topstar Doncic führt Lakers zum Sieg

LIVE: Break! Alcaraz legt los wie die Feuerwehr
Australian-Open-Ticker
Was für eine Gala von Luka Doncic! Der Topstar hat die Los Angeles Lakers in der National Basketball Association (NBA) zu einem 129:118-Auswärtssieg bei den Chicago Bulls geführt.
Der Slowene überragte am Montag (Ortszeit) mit 46 Punkten und 12 Assists.
Auch LeBron stark
Altmeister LeBron James kam auf 24 Zähler für die Gäste aus Kalifornien. Für die Bulls endete eine vier Spiele währende Siegesserie, die Lakers haben nun ihrerseits vier der vergangenen fünf Auftritte gewonnen.
