U17-WM-Held Moser wird heißer Transferkandidat

Der 17-Jährige war einer der wichtigsten Bausteine für Österreichs historischen Finaleinzug und zählt nun zu den spannendsten Talenten, die der heimische Fußball aktuell zu bieten hat. Der Liefering-Angreifer überzeugte mit Flexibilität, Spielintelligenz und enormem Tempo, agierte sowohl zentral als auch über die Flügel und zeigte eine für sein Alter außergewöhnliche Reife im Abschluss. Genau dieses Profil hat nun eine Reihe großer Klubs auf den Plan gerufen.