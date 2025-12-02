Vorteilswelt
Top-Klubs wollen ihn

U17-WM-Held Moser wird heißer Transferkandidat

Fußball International
02.12.2025 06:42
Johannes Moser zeigte bei der U17-WM in Katar mächtig auf.
Johannes Moser zeigte bei der U17-WM in Katar mächtig auf.(Bild: GEPA)

Acht Tore, Goldener Schuh, Silberner Ball – mit seiner Leistung bei der U17-WM in Katar hat Johannes Moser nun zahlreiche Top-Klubs auf sich aufmerksam gemacht, die den 17-Jährigen gerne verpflichten würden.

0 Kommentare

Der 17-Jährige war einer der wichtigsten Bausteine für Österreichs historischen Finaleinzug und zählt nun zu den spannendsten Talenten, die der heimische Fußball aktuell zu bieten hat. Der Liefering-Angreifer überzeugte mit Flexibilität, Spielintelligenz und enormem Tempo, agierte sowohl zentral als auch über die Flügel und zeigte eine für sein Alter außergewöhnliche Reife im Abschluss. Genau dieses Profil hat nun eine Reihe großer Klubs auf den Plan gerufen.

Hoffenheim, Bayern, Dortmund, ...
Laut Sky haben sich unter anderem Hoffenheim, Borussia Dortmund, Bayern München, Ajax Amsterdam, Juventus Turin und weitere internationale Topvereine nach dem ÖFB-Youngster erkundigt. Trotz des internationalen Interesses gilt ein anderer Klub weiterhin als Favorit: Red Bull Salzburg. Der Schritt zum Serienmeister scheint – Stand jetzt – der wahrscheinlichste nächste Meilenstein in Mosers Karriere zu werden. 

Seine Pokale bei der U17-WM habe er der Mannschaft zu verdanken, beteuerte der Kärntner. „Eine individuelle Auszeichnung ist nicht das Produkt von individueller Leistung, sondern von der Leistung des Teams.“ 

