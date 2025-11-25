Vorteilswelt
Brauchtum bewahren

Nikolo muss Fixplatz in Kindergärten haben

Niederösterreich
25.11.2025 06:30
Heiliger Nikolaus: Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner hält adventliche Traditionen hoch.
Heiliger Nikolaus: Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner hält adventliche Traditionen hoch.(Bild: NLK Pfeiffer)

Ein Brief – nicht an das Christkind, sondern an die heimischen Pädagoginnen – soll für lebendiges Brauchtum im Advent sensibilisieren.  

Am 6. Dezember ist es wieder so weit: Dann stehen die frisch geputzten Schuhe am Fenster, vollgefüllt mit kleinen Leckereien und Geschenken. Gebracht wurden sie vom Nikolo. Vielerorts geht er auch von Haus zu Haus, um die Kinder mit einem Besuch zu überraschen. Eine Tradition, die hierzulande seit Generation Kinderaugen zum Strahlen bringt. So wie die Nikolo- und Adventfeiern in den heimischen Kindergärten.

Nikolo hat hierzulande lange Tradition
Nikolo hat hierzulande lange Tradition(Bild: Andreas Tröster)
Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister
Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister(Bild: Gerhard Pfeffer)

Schreiben an die Kindergärten
Als Fest im Jahreskreis stellen sie für den Nachwuchs ein besonderes Erlebnis in der Gemeinschaft dar. Damit das so bleibt, wird vonseiten der Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gemeinsam mit Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister auf die Bedeutung eines lebendigen Brauchtums hingewiesen – mit einem Schreiben an alle Kindergärten in Niederösterreich.

Lesen Sie auch:
Klare Linie in NÖ
Nikolaus & Co. werden Pflicht in den Kindergärten
03.12.2024
Krone Plus Logo
Ministerin reagiert
Erster Kindergarten erteilt dem Nikolo Hausverbot
05.12.2023

Kulturelle Traditionen pflegen
„Unsere christlichen Werte und Traditionen geben Orientierung, fördern den Zusammenhalt und vermitteln Dankbarkeit, Mitgefühl und Nächstenliebe. Auch so erfahren Kinder, was es heißt, füreinander da zu sein und lernen dabei etwas fürs Leben“, betont Mikl-Leitner. Auch Landesrätin Teschl-Hofmeister unterstreicht die Wichtigkeit solcher Feierlichkeiten: „Gerade die Feste in der Adventzeit zeigen, wie wichtig es ist, kulturelle Traditionen zu pflegen und sie zugleich zeitgemäß und kindgerecht zu gestalten. Sie geben Halt, fördern das Miteinander und stärken das Gefühl der Zugehörigkeit – Werte, die unsere Gesellschaft dringend braucht.“ 

Porträt von Petra Weichhart
Petra Weichhart
Kommentare

Niederösterreich

