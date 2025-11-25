Nikolo muss Fixplatz in Kindergärten haben

Kulturelle Traditionen pflegen

„Unsere christlichen Werte und Traditionen geben Orientierung, fördern den Zusammenhalt und vermitteln Dankbarkeit, Mitgefühl und Nächstenliebe. Auch so erfahren Kinder, was es heißt, füreinander da zu sein und lernen dabei etwas fürs Leben“, betont Mikl-Leitner. Auch Landesrätin Teschl-Hofmeister unterstreicht die Wichtigkeit solcher Feierlichkeiten: „Gerade die Feste in der Adventzeit zeigen, wie wichtig es ist, kulturelle Traditionen zu pflegen und sie zugleich zeitgemäß und kindgerecht zu gestalten. Sie geben Halt, fördern das Miteinander und stärken das Gefühl der Zugehörigkeit – Werte, die unsere Gesellschaft dringend braucht.“