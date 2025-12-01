Oberösterreichs Schulen bekommen keine „Rote Box“

„Würde Begehrlichkeiten wecken“

Kurz gesagt: Die Bildungsdirektion hat schlicht kein Interesse an der Aktion. Denn obwohl sie am 15. September per E-Mail vom BMB darüber in Kenntnis gesetzt wurde, gab die Bildungsdirektion die Information nicht an die Schulen weiter. Man unterstütze „derartige Aktionen“ generell nicht, führt Haberlander aus. Denn: „Dies würde Begehrlichkeiten wecken, die mittel- und langfristig nicht gedeckt werden können.“ Zudem seien Menstruationsartikel ohnehin ab 1. Jänner 2026 umsatzsteuerbefreit und damit quasi erschwinglich.