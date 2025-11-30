Doppelte Erlösung

Kein Zittern um die Rennen, bereits acht Wochen vor dem Kitz-Spektakel präsentiert sich die Piste in einem perfekten Zustand. Das Skimekka stellt sich Ende Jänner auf einen Rekordbesuch ein, der starke Start der ÖSV-Herren dient als beste Werbung. Fünf Rennen, vier Podestplätze, der Sieg von Stefan Brennsteiner im Riesentorlauf von Copper Mountain in den USA überstrahlt dabei alles.