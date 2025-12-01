Betrunkene verwüsten Weihnachtsdekoration

Videoaufnahmen „sehr schlecht“

Die Polizei Wieselburg hat die Videoaufzeichnung der Überwachungskamera genau angesehen, nachdem der Vorfall zur Anzeige gebracht wurde. „Aber die Qualität ist leider so schlecht, dass nur zu erkennen ist, dass es zwei Personen sind, aber nicht, wer es war“, erklärt ein Ermittler auf Anfrage.