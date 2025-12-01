Betrunkene verwüsten Weihnachtsdekoration

Die Suche nach den Rowdys läuft. Ob die Täter weiblich oder männlich sind, geht aus Videoaufnahmen nicht hervor.
In der Innenstadt von Wieselburg sorgte ein Fall von Vandalismus für Ärger. In den frühen Morgenstunden gegen 5.47 Uhr wurde die Winterdekoration vor dem beliebten „Wieselburger Schmankerlladen“ mutwillig und zerstört.
Blumentöpfe zertrümmert
Die von der Geschäftsbesitzerin weihnachtlich dekorierten Blumentöpfe wurden nicht nur umgeworfen, sondern auch völlig zerstört. Was aussieht, als wäre ein Auto dagegen gefahren, wurde wohl mit bloßen Händen und Gegenständen angerichtet.
Betreiberin Ingrid Pruckner zeigt sich enttäuscht und fassungslos über die sinnlose Tat. „Genau vor dem stressigen Weihnachtsgeschäft“, seufzt die Unternehmerin.
Videoaufnahmen „sehr schlecht“
Die Polizei Wieselburg hat die Videoaufzeichnung der Überwachungskamera genau angesehen, nachdem der Vorfall zur Anzeige gebracht wurde. „Aber die Qualität ist leider so schlecht, dass nur zu erkennen ist, dass es zwei Personen sind, aber nicht, wer es war“, erklärt ein Ermittler auf Anfrage.
Bürger verärgert
In der Gemeinde Wieselburg sprechen viele von einer zunehmenden Respektlosigkeit und fordern mehr Rücksicht auf lokale Betriebe. „Vielleicht gibt es ja mögliche Zeugen, die in den frühen Morgenstunden Auffälligkeiten im Ort bemerkt haben“, so die Besitzerin.
